早前曾沽美團　Prosus稱藉減持騰訊以外資產獲取資金　回購提速

南非傳媒公司Naspers旗下的Prosus，為了支持其無上限回購計劃，過去一段時間減持了騰訊（0700），近期更沽出部份美團（3690）持股。Prosus行政總裁Fabricio Bloisi近日向股東發出股東信，指出會擴大及完善回購計劃；又表示在過去2星期，利用今年出售騰訊以外資產取得的資金，加快回購步伐。



他指出Prosus會調整回購計劃，以增加每股均有騰訊的比例，又指出騰訊擁有美好前景，希望騰訊可以成為公司末來發展一部份。

上兩周斥近2.8億美元回購

Prosus在12月1至5日斥資回購1.64億美元，回購266.83萬股，而11月24至28日則斥資1.14億美元回購181.08萬股。

美團Keeta

Keeta進軍巴西市場

另一方面，美團旗下Keeta於年內進軍巴西市場，與Prosus旗下的外賣平台iFood交鋒。Fabricio Bloisi指出Prosus是希望在拉丁美洲﹑歐洲及印度建立排名第一的生活電商生態系統，目前相關策略已取得成效，以及釋放各項業務之間的綜合效率。