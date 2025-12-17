亞特蘭大儲銀總裁冀聯儲局續處理通脹　料明年底物價升幅高於2.5%

美國聯儲局於上周公布的點陣圖顯示，預料明年減息只有一次。即將退休的亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克將於周三發表的文章指出，當局應繼續關注解決通脹問題，預計高企的物價壓力將持續到明年大部分時間。



2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

博斯蒂克還透露，在美聯儲12月政策會議上，他不僅傾向於維持利率不變，而且建議在整個2026年都保持這一水平，理由是經濟順風可能繼續給通脹帶來上行壓力。

料發生勞動市場衰退機會不大

他於文章內指出：「在權衡了所有考慮因素之後，仍然認為價格穩定是更清晰、更緊迫的風險。幾乎看不到任何跡象表明物價壓力會在最早2026年中後期之前消散，預計即使到2026年底，通脹仍將高於2.5%。」在勞動市場方面，他表示雖然勞動力需求正在降温，但嚴重的勞動力市場衰退並非是最有可能出現的情景。

投行高盛（Goldman Sachs）。

高盛料利率將降至3厘或以下

不過華爾街大行卻另有看法。高盛預計聯儲局明年可能會較市場此前所假設，更加願意進一步減息。該行全球銀行與市場部首席策略師兼金融風險主管Josh Schiffrin表示，上周鮑威爾的新聞發布會發出了一個信號，即聯儲局內部對就業條件的可持續性日益擔憂。儘管當局的基本情況仍然是維持利率不變並評估後續數據，但Josh Schiffrin認為，採取額外降息行動的門檻可能低於會議前市場的擔憂。

Josh Schiffrin表示，接下來的幾份就業報告將是決定聯儲局是否恢復寬鬆政策的關鍵因素，市場將特別關注失業率，而不是總體非農就業人數的增長。展望未來，高盛預計寬鬆周期將延伸至2026年，聯邦基金目標利率可能降至3厘或更低。這一展望反映了其觀點：通脹將繼續温和，同時勞動力市場閒置度增加，從而為美聯儲消除剩餘的政策限制提供了空間。

下月減息機會不足3成

另一方面，據CME「美聯儲觀察」數據顯示：聯儲局明年1月降減息25個基點的機會率為24.4%，維持利率不變的機會率為75.6%。到明年3月累計減息25個基點的機會率為43.5%，維持利率不變的機會率為47.5%，累計減息50個基點的機會率為9.1%。