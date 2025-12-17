美財長貝森特﹕再對聯儲局主席候選人面試　另傳特朗普將面試沃勒

美國聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年5月到期，外界正關注美國總統特朗普會提名誰人接任。目前呼聲最高的兩名人選，分別為白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及聯儲局前理事沃什。不過日前有報道指出，有美國政府高層反對哈塞特出掌聯儲局，因為擔心他與特朗普關係過於緊密，或會受到特朗普控制。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，本周將再進行一或兩次聯儲局下任主席的面試，特朗普很可能在明年1月初宣布人選。



貝森特在《霍士財經》說：「一切都按總統的步調來，他一直都非常、非常謹慎；同時，在面試中詢問候選人對聯儲局政策、架構、未來方向及經濟的看法時，也非常直截了當」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（Reuters）

貝森特同時稱讚兩位聯儲局主席候選人﹕哈塞特及沃什「資質非常、非常優秀」。早前《華爾街日報》報道，特朗普上周五在接受該報採訪時稱這兩位是他的首選人選。貝森特亦猜測任命結果將在1月初宣布。

另一方面，有報道指出特朗普將會在周三（17日）向另一名候選人﹑聯儲局現任理事沃勒面試。據《華爾街日報》最新引述知情人士報道，特朗普對沃勒進行面一試，而他已於上周與沃什面試。特朗普表示，沃什與哈塞特目前是他最青睞的兩位候選人。

2024年11月12日，美國紐約，聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）出席結算所年度會議（Clearing House Annual Conference）時發表講話。

沃勒受經濟學家青睞

今年以來，沃勒已成為聯儲局內部推動降息的主要聲音，7月的會議上，沃勒反對按兵不動，支持減息。沃勒是最受經濟學家青睞的聯儲局主席人選，在華爾街頗受好評，因其今年就減息提出的論點被認為邏輯清晰、立場一致，且被視為有能力彌合聯儲局內部日益擴大的分歧。他的幾項減息論點已被現任鮑威爾採納。此外沃勒將於周三晚上就經濟前景發表講話。