渣打料美國明年減息3次　恒生指數可挑戰3萬點　看好科技等板塊

市場關注美國聯儲局減息步伐，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，目前為止關稅對商品通脹影響有限，隨著就業轉弱，預計聯儲局明年會減息3次，每次25點子即共75點子。隨著貿易緊張緩和，稅務激勵措施及人工智能支持消費及投資，美國經濟仍有力避免衰退。



給予美股、中國及印度股市超配評級

他指出，目前給予美股、中國股市及印度股市超配評級，標普500指數未來12個月目標價7800點，恒指目標價28900點。中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長從明年低基數反彈，故維持超配中國股票，恒指12個月基本區間預測28000點至3萬點，明年進入十五五規劃第一年，中國政府料推出更多有針對性的刺激措施以提振經濟。

不過，若果投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降，以及或者政策支持不足，恒指區間或下移至26000點至28000點。板塊方面，就會建議超配通訊、科技及健康護理板塊，建議核心配置金融、必需消費品、工業及能源等板塊。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

看好美國科技股 黃金目標價4800元

對於目前市場憂慮的美股人工智能AI投資泡沫，他就認為，相關資本支出持久走高，收入增長高於資本支出增速，自由現金流充裕，投資仍屬合理。而美國科技業盈利增長強勁，減息支持經濟，美元偏弱有利風險資產，超配美股但不能忽視高估值風險。美股會建議超配科技、健康護理及公用事業。

債券投資方面，會看好新興市場政府債，主要考慮到受新興市場通脹溫和，貨幣政策鴿派，財政狀況改善以及美元疲弱預期所推動。另類資產方面，會建議在回調增持黃金，將3個月目標價上調至4,350美元，12個月目標價上調至4,800美元。