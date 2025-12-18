港交所就港股每手股數進行諮詢　涉8種選項　可選每手1股

香港交易所（0388）今天（18日）就調整港股每手股數刊發諮詢文件，當中建議八種每手股數予發行人選擇，包括每手1股或每手10,000股；同時亦增設每手上限價值為5萬元的指引。諮詢為期12周，將於2026年3月12日結束。



港交所建議8種標準化每手股數

港交所指出已全面檢視現行的每手交易機制，並就簡化每手買賣單位框架諮詢市場意見。適用證券（包括股票及房地產信託基金）的每手股數將整合為八種標準選項；此外，每手價值的指引下限將顯著下調，並將增設每手價值的指引上限。有關這些建議旨在提升二級市場的營運效率，並透過降低每手價值門檻，支持更多散戶投資者參與香港股票市場。

就有關標準化每手股數方面，建議日後有八種每手股數可供發行人選擇，分別為每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。標準化的每手股數旨在為不同價格區間的發行人提供選擇，同時減低對發行人的影響及減少產生碎股。若實施相關建議，預計約25%的發行人須調整其每手股數。

每手上限價值為5萬元

另一個建議為每手價值的指引下限和上限。港交所指出，透過每手價值的指引，確保不會因為每手價值過低而導致「負價值交易」（即交易執行成本超過交易價值），亦不會因為每手價值過高導致投資者難以參與。由於目前交易的執行成本已有所降低，每手價值的指引下限將由現在的2,000元減半至1,000元。對於採用每手股數大於100股的發行人，將增設50,000元的每手價值指引上限。

新每手股數首階段由新發行人實施

至於有關建議的實施安排，港交所指出新的每手買賣單位框架將分階段實施，以確保市場能順利過渡。在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。而在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。每手買賣單位框架改革配合無紙證券市場的實施時間，可避免發行人在更改每手股數後需另行印製紙本股票，以便市場平穩過渡，提高營運效率及減少對市場造成的干擾。香港交易所將稍後公布其他過渡安排的細節。

與此同時，香港交易所亦正研究優化碎股交易機制，以便在改革每手買賣單位框架後提升交易效率，詳情將適時公布。

香港交易所市場主管余學勤表示：「我們一直致力提升市場活力和交易效率，因此很高興今天就簡化每手買賣單位框架提出諮詢建議。這些建議旨在簡化交易運作，吸引更多投資者參與買賣，同時兼顧香港金融市場的需要和特點。將每手股數的種類從目前超過四十種減至八種，既有助精簡交易及營運程序，又能為發行人保留靈活性，並支持我們逐步邁向統一每手股數的長遠目標。我們誠邀市場各界就建議提出意見，與我們攜手鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。」