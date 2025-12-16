港交所陳翊庭：正處理逾300宗上市申請　將持續擴大上市公司來源

港交所（0388）CEO陳翊庭發表網誌稱，2025年至今，香港新股市場已迎來超過100家上市公司（包括今年全球最大的兩宗IPO），融資總額已超過2,700億港元。展望2026年，目前上市科正在處理的上市申請超過300家公司。



陳翊庭表示，今年以來，來自內地各行各業的企業紛紛利用香港交易所的融資平台加快出海戰略。2025年至今，香港新股市場已經迎來超過100家上市公司(包括今年全球最大的兩宗IPO)，融資總額已超過2,700億港元。展望2026，目前上市科正在處理的上市申請超過300家公司。

將繼續擴大上市公司來源

陳翊庭續稱，市場總是週期性的，難以預測，但堅信亞洲市場的長期前景向好。亞洲經濟增長將持續推動區內金融市場不斷發展，釋放區域內的機遇，吸引全球資本，亞洲金融市場有潛力發展成為全球最大的資本市場。對於港交所而言，這是香港成為全球金融市場核心的巨大機遇。

她表示，將繼續擴大上市公司的來源。今年隨着內地企業加速出海，來香港上市的內地企業越來越國際化，半數在香港上市的內地企業都有相當比例的業務收入來自境外。而且，港交所今年已經迎來多家來自印尼、哈薩克斯坦、新加坡、泰國和阿聯酋的企業上市。未來，將繼續利用這一平合，吸引更多國際公司(尤其是亞洲其他地區的公司)來上市，幫助全球投資者分享亞洲增長機遇。

探索推出更多指數產品

其他戰略重點是發展新興業務，包括數據、分析、指數、數字貨幣、代幣化等業務，以支持核心業務，加快資本流動及提升市場流動性。她指出，繼上周推出「香港交易所科技100指數」，未來將探索推出更多指數產品，豐富市場產品選擇，推動衍生品及ETF生態圈發展。

此外，她又指，會持續提升市場結構及平台，與業界共同優化市場基礎設施，即將展開工作包括就改革證券市場結算周期展開市場諮詢、落實無紙證券市場措施、檢視上市制度、升級衍生品交易平台、在營運採用AI等新興技術。