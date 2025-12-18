LGT皇家銀行料美元明年貶4%　續看好金銀價

LGT皇家銀行（亞洲）預期，2026年美元將進一步溫和下跌約4%，並集中在上半年發生，惟其後走勢的不確定性將進一步加劇。若美國出現政策風險，例如關稅和財政政策受最高法院挑戰、聯儲局獨立性受到威脅，或人工智能相關裁員導致勞動力市場意外惡化，美元的下行壓力或將加劇。



該行亦指出， 若聯儲局在12月後未能進一步放寬貨幣政策，美元的高收益率優勢或推動美元再度走強。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

籲配置黃金澳元及歐元

LGT皇家銀行建議，採取有選擇性的分散投資策略，於發達市場配置黃金、澳元和歐元。其中，澳元為G10外匯市場的首選。

新興亞洲方面，出口周期擴張將支撐新台幣和韓元，而人民幣穩固也為該區提供強大的支撐。

商品方面，該行表示仍看好黃金的結構性升勢，認為在聯儲局獨立性、美國通脹以及全球財政風險等政策不確定性，將進一步推動對黃金的配置需求。同時預料白銀亦有望與黃金一同受惠投資需求，而隨著全球經濟增長反彈並開展強勁的人工智能資本支出周期，白銀將獲得良好的周期性支撐。

此外白銀價格在年內累升130%，截至周三（17日）全球白銀總市值達到3.752萬億美元，成為全球第四大資產。