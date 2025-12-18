特朗普﹕下任聯儲局主席將認同大幅減息　將公布接替鮑威爾人選

美國總統特朗普（Donald Trump）在全國講話中表示，聯儲局的下一任主席將是一個認同大幅減息的人；又稱將很快宣布現任聯儲局主席鮑威爾的繼任者人選。



特朗普早前透露，聯儲局前理事沃什（Kevin Warsh）及現任白宮經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）都是聯儲局下任主席的最佳人選。

哈塞特早前表示，特朗普認為聯儲局的利率可以下降，許多人都認同這種看法。鑑於供給側衝擊，聯邦公開市場委員會（FOMC）存在大量減息空間。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

哈塞特﹕美經濟可再實現3%增長

哈塞特提到，美國就業前景穩健，生產力正在蓬勃發展，尤其是人工智能帶來的生產力提升，這將提高工人的生產力和薪資水平，他看好明年之前的勞動力市場，指美國在半導體領域處於領先地位，並推進放鬆行業管制計劃，能源生產也取得快速進展。他又說，大幅削減赤字是經濟增長和減息的關鍵，認為美國可以再次實現3%的經濟增長和1%的通脹率。

沃什﹕通脹是一種選擇

至於沃什今年稍早時出席智庫胡佛研究所論壇的訪談中，提出「通脹是一種選擇」(Inflation is a choice），此觀點背後的邏輯是天災如地震或疫情不是通脹失控的底因，而是政策制定者一系列錯誤決策所導致的必然結果，所以出現高通脹是聯儲局作出錯誤選擇的結果，因為該局是控制貨幣供應的機構。