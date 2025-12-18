德勤料明年港股錄160宗IPO　集資額逾3000億元｜新股IPO

今年本港新股市場相當熱鬧，德勤指出受到包括鼓勵內地龍頭企業赴港上市、簡化大型A股上市公司的上市流程的措施推動下，以及隨著國際資金回歸香港，市場流動性和估值水平的提升，2025年香港IPO市場強勁反彈。當中，8隻新股每隻融資超過100億元，連同其他大型新股，將今年香港新股的融資總額推高至接近3,000億元的水平。



今年新股集資額2863億元

德勤表示，預料全年香港將完成114隻新股上市融資約2,863億元。去年，香港市場僅有70隻新股融資875億元。2025年的預測代表新股數量將增加63%，而融資金額將躍升兩倍多。

德勤亦表示，年內19項A+H股上市項目的融資金額也將佔全年新股融資總額的一半。

德勤資本市場服務部預測，在目前超過300宗上市申請個案的名單支持下，2026年全年，香港新股市場將有約160隻新股融資不少於3,000億元。其中將有7隻新股，每隻最少融資100億港元，其中包括內地龍頭企業。

料明年有大量A+H股上市申請人

除了有大量A+H股上市申請人外，科技、傳媒及電訊、醫療及醫藥、消費、國際公司，以及在美上市的中概股的上市項目也將成為市場關注的焦點。