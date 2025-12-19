中國石化本財年前三季淨利跌32%　估值低殘高息吸引｜彭偉新

中國石化 (0386) 是一家綜合能源公司，主要業務包括上游石油和天然氣勘探與生產、煉油與銷售及化工產品的生產。報告顯示，該公司在2023年石油和天然氣的收入占比接近50%。集團的亮點為其穩定的下游業務和大規模的銷售網絡，擁有約30,958個加油站。此外，Sinopec長期致力於向氫能和高端化學產品的轉型。短期內，受惠於國內成長的石油和天然氣需求，中期則有望因製造能力的提升及需求增長而受益。長期來說，中國政府的政策和環保法規可能會促進化工產品的出口，並可能幫助提高其市場競爭力。整體而言，Sinopec的主要亮點在於其在改進煉油效率、控制成本和進行技術革新方面的能力，且在符合國家轉型大方向的前提下，將更加有效地利用資源。

雖然，整個內地石油石化行業的狀況顯示出明顯的周期性波動，近期，由於需求下降及市場供應過剩，整體營運成本面臨壓力，特別是在煉油和化工產品領域，許多公司仍在承受較高的成本負擔。競爭方面，中國石油化工行業的競爭日益激烈，尤其是小型民營煉油廠（即「茶壺煉廠」）的崛起對傳統大型國有企業帶來挑戰。隨著市場集中度的提高和政府政策的推動，行業結構可能會發生變化，影響整體盈利能力及市場份額。未來幾年，行業參與者需更加注重技術創新及升級現有設施，以應對市場趨勢及需求轉變。

集團的主要增長動力包括穩定的油價和需求提升，預計到2030年，中國的基礎能源消耗將以每年2%的增長率增長，而煤炭在能源結構中的比例則將降至50%以下。該公司報告的網上油價在第三季度達到了每桶US$68.2，相較於前一季度小幅上升，這支撐了上游和煉油部門的改善。此外，Sinopec的化學品需求將在未來幾年內繼續增長，尤其是製造高端化學產品的需求。這些因素將導致預期的年間乙烯需求增長約3.9%，有助於公司未來的盈利增長。

中國石化2025年第三季度業績表現受國際油價持續低迷以及國內成品油需求疲弱影響，前三季度整體淨利潤同比大幅下降。根據公司於2025年10月底公布的數據，前九個月（即2025年1月至9月）歸屬於母公司股東的淨利潤約為299.8億元人民幣，較上年同期下降約32%，主要原因是布倫特原油平均價格下跌14.4%至每桶70.9美元，導致上游勘探及生產板塊盈利承壓。同時國內成品油銷售需求減弱，化工產品利潤率持續低位運行，其中，第三季度單季淨利潤約為85億元人民幣，與上年同期基本持平，顯示單季盈利趨於穩定，但未能完全抵消前兩季度的下滑幅度。集團前三季度原油產量為2.112億桶，同比微降0.1%，天然氣產量則增長4.9%至1,099.3億立方英尺，油氣當量產量保持穩健。至於煉油業務方面，受需求影響，成品油銷售量有所下降，但公司積極優化產品結構，增加高附加值產品比例。化工板塊前九個月錄得稅前虧損82億元人民幣，主要因新產能投放導致乙烯等產品價格低迷及利潤率收窄。資本支出方面，前三季度達716億元人民幣，重點投向勘探開發項目，如濟陽頁岩油和塔河油田。儘管短期面臨挑戰，公司強調未來將受益於潛在油價反彈、中國經濟刺激政策拉動需求，以及新能源布局（如氫能和充電設施）的逐步貢獻，預期整體盈利能力將在2026年有所改善。

市場預期中國石化2025年全年收入為29.15億元人民幣，按年跌5.2%，不過，預期2026年及2027年的收入增長會逐步回穩，分別達到29.12億元人民幣及29.62億元人民幣，分別按年平均及微升1.7%。至於2025年至2027年的每股盈利則分別為0.32元人民幣、0.40元人民幣及0.46元人民幣，除2025年會按年跌20.9%外，2026年及2027年仍然分別上升26.3%及14.9%，按現價計算，3年的預測市盈率分別是12.2倍、9.7倍及8.4倍。估值仍然屬於偏低水平，尤其是中國石化過去5年的平均派息比率達到71%，以未來3年的預期每股盈利計算，股息率仍然可以達到5.3厘至7.7厘，屬於高息的選擇。投資者可以在4.6港元水平買入，上望5.00港元，至於股價只要能企穩在4.35港元以上水平，則暫時可以繼續持有而毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。