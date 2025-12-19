日本加息｜日央行加息0.25厘　符市場預期　利率創30年新高

日本央行公布議息結果，央行委員一致通過，宣布加息0.25厘至0.75厘，符合市場人士預期。有關利率水平，為1995年以來最高。該行預期，當地實際利率仍維持在顯著低位，又指出若當地經濟及物價走勢與預測一致，會隨著物價上揚及經濟改善，繼續加息。



日本央行又指出，會繼續以通脹處於2%為目標，適時實施貨幣政策。

料通脹與工資同步溫和上揚

日本央行亦指出，目前勞動力市場狀況持續緊張，預料工資及通脹有機會繼續溫和同步上揚。

談及經濟前景時，日本央行預期當地經濟增長可能較溫和，又指出縱使來自美國經濟及貿易政策影響仍然存在，但是有關不確定性已減弱。

強調要警惕匯市及企業工資走勢等風險

日本央行又指出，必須警惕包括外匯市場發展、海外發展、企業工資和定價行爲在內的風險。

Investinglive分析師Eamonn Sheridan表示，日本央行加息25個點子的決定獲得一致通過，突顯了政策制定者們普遍認同在當前條件下有理由向貨幣政策正常化再邁進一步。日本央行暗示了其對於進一步收緊政策的有條件開放態度。總體而言，日本央行傳達的信息很明確，就是貨幣政策正常化正在推進，但央行仍致力於以緩慢、審慎且依賴數據的方式推進，並未預設未來的加息路徑。

議息結果公布後，日本10年期國債孳息率上升至1.975厘，30年期債孳息率升至3.697厘。

日圓兌價方面，每美元兌日圓報156.08，每百日買兌港元報4.96。

日本股市方面，日經指數最新報49568點，升567點。