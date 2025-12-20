證券業界明小沖︰全面融入國家發展大局　是香港未來發展核心戰略

國家主席習近平近日會見香港特區行政長官李家超並聽取述職。香港中資期貨業協會會長明小沖撰文指出，李家超的述職報告突顯了香港在保持經濟發展良好勢頭與改善民生以及主動融入國家發展大局方面的雙重努力。在新時代背景下，香港作為中國的特別行政區，正經歷著深刻的社會經濟轉型。述職報告中所列的舉措不僅體現了香港在「一國兩制」框架下的獨特優勢，也揭示了其在全球化與區域一體化進程中的戰略定位。

明小沖又指，主動對接「十五五」規劃，全面融入國家發展大局，是香港未來發展的核心戰略。國家「十五五」規劃強調高質量發展、科技創新和綠色轉型，香港通過積極參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議，可以將自身金融、法律和專業服務優勢與國家戰略相結合。例如大灣區建設為香港提供了更廣闊的市場和產業鏈支持，而「一帶一路」則為香港的企業和人才提供了國際化平台。「這種主動融入，不僅使香港在國家發展中發揮更大作用，也幫助其規避全球經濟不確定性的風險。」

另一邊廂，明小沖稱，儘管香港在經濟發展和與國家融合方面取得了進展，但仍面臨諸多挑戰。內部方面，住房短缺、貧富差距和社會老齡化問題需持續關注。外部方面，全球經濟放緩、地緣政治緊張可能影響香港的國際貿易和投資。此外，如何在快速融入國家發展大局的同時保持香港的國際特色，也是一個需要智慧平衡的課題。

明小沖續稱，未來，香港的發展應聚焦於以下幾點：加大創新科技和綠色經濟投入，利用「八大中心」建設推動產業升級；加強民生政策的落地效果，確保基層民眾共用發展成果；在國家戰略中找准定位，通過粵港澳大灣區等平臺實現區域協同發展。

他補充，通過經濟發展和民生改善，香港增強了內部凝聚力；通過融入國家發展大局，香港提升了外部競爭力。特首所描繪的“拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生”藍圖，不僅是對過去成就的總結，更是對未來責任的承諾。