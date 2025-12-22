Spacex上市｜基金經理阿克曼拋方案　倡與旗下SPARC合併完成上市

馬斯克旗下的SpaceX，據報正推進上市計劃，基金經理阿克曼（Bill Ackman）拋出方案，建議用他創建的特殊目的收購權工具（SPARC，Special Purpose Acquisition Rights Company）與SpaceX合併上市。



阿克曼於社交平台X表示，SPARC的結構將向Tesla股東分配特殊目的收購權（SPARs），使相關投資者能夠直接投資SpaceX或將權利變現。

2022年12月19日，SpaceX 標誌和馬斯克（Elon Musk）。（Reuters）

馬斯克曾於Tesla在11月舉行的股東大會上表示，希望Tesla支持者能夠獲得投資SpaceX的機會。

阿克曼提議將SpaceX與其旗下Pershing Square SPARC Holdings合併，後已獲美國證券交易委員會批准，表示只等SEC批准合併文件便可以上市，最快2026年2月中就能宣布交易。

對冲基金Pershing Square Capital Management LP創辦人Bill Ackman指出。(資料圖片)

據阿克曼的方案：每股Tesla將獲得0.5個SPARs，總計約17.2億個SPARs。每SPAR可兌換2股SpaceX股票，意味總計34.5億股。如果SPAR行使價格定為11.03美元，SpaceX將籌集約420億美元資金，其中約380億美元來自SPAR行使，另外40億美元來自Pershing Square。至於行使價格若提高至42美元，SpaceX籌集金額將大幅增至約1，487億美元。

阿克曼稱，SpaceX是全球最創新、最有效率的火箭公司，理應用最創新、最有效率、對Tesla股東最公平的方式上市。最後他表示：「To Mars and beyond！」