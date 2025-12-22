「貴金屬牛」徹底燃爆！　黃金、白銀、鉑金集體新高

2025年收官之際，全球貴金屬市場迎來歷史性狂歡。

12月22日（周一）亞市早盤，現貨黃金加速上漲，突破4384美元/盎司，創下10月以來歷史新高，年內累計漲幅超65%；白銀、鉑金價格也同步刷新紀錄高位，年內白銀以近140%的驚人漲幅成為「黑馬」，鉑金緊隨其後暴漲120%。

金銀鉑均創歷史新高

今日，現貨黃金突破10月20日高點4381.4美元/盎司，再創歷史新高。截至發稿，報4390.96美元/盎司，漲超1%。數據顯示，現貨黃金價格年內漲幅超65%。

現貨白銀漲破69美元/盎司關口，刷新歷史高點，日內漲超3%，年內累漲近140%；滬銀期貨主力合約漲超5%，突破16000元/千克關口，續創歷史新高，今年迄今累計漲超114%。

現貨鉑金持續走高，漲超3%，報2002.3美元/盎司，為自2008年以來首次升破2000美元/盎司，年內累漲超120%。

廣期所鈀期貨主力合約觸及漲停板，漲幅7%，現報508.45元/克。

LME銅價飆升至創紀錄高位，逼近每噸12000美元。

這輪漲勢為何如此猛烈？

本輪貴金屬暴漲背後，是多重核心因素的共振發力。

宏觀層面，上周美國宏觀數據密集公布，整體呈現勞動力市場風險走高、通脹意外温和態勢。副主席沃勒發表鴿派觀點，認為美聯儲仍有50-100個基點的降息空間，並強調將以「穩健」節奏推進降息。市場對美聯儲後續降息預期總體謹慎偏積極。

中信建投研報稱，美國11月CPI超預期降温，令市場對美聯儲2026年降息幅度有所上修，黃金、白銀、鉑鈀等貴金屬價格走強，錫、銅、鋁等工業金屬亦表現強勢。一面是充裕的流動性，一面是供給的強約束，推動商品價格不斷挑戰階段性高點。另外，基礎原材料對經濟發展的重要性越來越被相關國家重視，甚至啟用關稅的手段獲得這類產品，加劇了市場的區域性缺口，進一步推動價格的上行。

日本方面，上周日本央行如期加息，政策利率上調至0.75%，創30年新高。植田和男並未明確後續緊縮路徑，但日本 「高通脹 + 弱匯率」 的困境意味着本次加息不會是終點，市場預期明年日本央行或仍有1-2次加息空間。

地緣局勢方面，全球地緣衝突持續發酵，俄羅斯與烏克蘭、美國與委內瑞拉、泰國與柬埔寨等多方紛爭暫未平息，推動避險資金大量湧入貴金屬市場，強化了黃金的安全資產屬性。

與此同時，全球央行「去美元化」進程加速，2025年前三季度淨購金量達634噸，中國央行連續13個月增持，為金價提供了堅實的長期支撐。

金價2026年或直衝4900美元

本周黃金價格在歷史高位附近震盪運行，市場對黃金價格走勢的預期依舊樂觀，

高盛預計2026年金價將漲至4900美元/盎司。

對於黃金2026年整體判斷，國泰君安期貨研報指出，在經歷了中美博弈、俄烏談判、美聯儲主席換屆等高度的政策不確定性風險之後，2026年宏觀市場在政治擾動側的波動率會有所下降，從而削弱黃金計價避險的動能，交易線條會整聚焦於更可預判的經濟動能和財政貨幣政策。黃金方向不變的情況下漲幅或有收斂，

2026年黃金高點看4700美元/盎司左右，重心在4400-4500美元/盎司附近，下方4100-4200美金/盎司有較強支撐。

2026年處於明確的財政貨幣雙擴張的周期，天然流動性利好貴金屬板塊，但影響或較為温和。同時，長線來看大國衝突常態沒有改變，但是衝突會改變戰場，且需要關注美國對美元主導力的爭奪。

白銀方面，國泰君安期貨提出，白銀成為優質多配品種，2026年行情必會更為耀眼。一是貴金屬長期配置方向和邏輯不改，提供寬鬆背景；二是白銀現貨矛盾成為常態，一旦風險情緒邊際改善帶來的白銀高彈性表現；三是當前海外宏觀流動性改善邏輯勝於經濟需求端，商品配置需要「務虛」，離經濟基本面定價越遠的標的上漲包袱較小，白銀正是其中標準代表。

2026年白銀上方高點第一目標位約為75美元/盎司，節奏上半年驅動或強於下半年。