聯儲局理事米蘭籲明年再減息　否則或面臨衰退風險

聯儲局早前宣布再減息0.25厘，其後主席鮑威爾暗示將會暫停減息。理事米蘭表示，如果明年不繼續減息，可能面臨引發經濟衰退的風險。



米蘭表示：「如果我們不下調政策利率，我認為確實面臨風險」；還表示預計短期內不會出現經濟下行，但失業率上升應促使聯儲局官員繼續減息。

米蘭表示，失業率可能已超過人們預期。因此，「我們掌握的數據應該會促使人們向鴿派方向轉變」。

2022年1月26日，美國華盛頓，圖為聯儲局大樓。（Reuters）

米蘭的理事任期將於明年1月結束。自9月加入以來，他一直主張更大幅度的減息。他最新表示，1月議息減息50個基點的必要性降低，但尚未決定。「你差不多進入可以開始精細調節而非大幅減息階段，我不確定我們是否已到了這個階段，或是否還需要再減息幾次才能達到。」

料下月不減息機會達8成

雖然米蘭呼籲聯儲局再減息，不過目前市場人士預期，當局下月按兵不動機會率為80.1%，減息25點子機會率為19.9%。