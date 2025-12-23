3新股掛牌　諾比侃表現突出　高開近3倍每手賬賺1.19萬元｜IPO

今日有3隻新股掛牌，其中AI科技公司諾比侃（2635）表現最突出，開市報319.8元，較上市價80元高出239.8元或299.75%，每手50股計算，不計手續費，賬面賺1.19萬元。



至於輪鬆健康（2661）開市報50元，較上市價22.68元高出1.2倍或27.32元，以每手200股計算，賬面賺5,464元。

不過生物科技股翰思艾泰（3378）卻低開3.1元或9.7%，報28.9元，以每手100股計算，賬面蝕310元。

諾比侃獲3.3萬份申購

至於配發結果方面，諾比侃接獲3.3萬份申請，3,852份獲受理，超額認購187.74倍，一手50股中籤率3%；以「頂頭槌」飛申請有55人，獲分派850至900股。

輕鬆健康接獲11.19萬份申請，1.23萬份獲受理，超購1,420.47倍。一手200股中籤率6%。認購25萬股才保證穩中。

翰思艾泰接獲13.97萬份申請，17,689份獲受理，超購3,073.09倍。一手100股中籤率1%。認購60萬股才保證穩中一手。

大市方面，恒生指數最新報25826點，升24點。