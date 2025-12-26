銀價再破頂挑戰75美元關　中金﹕若明年初金價回調　成低撈契機

在地緣政治緊張局勢持續的背景下，黃金及白銀等貴公屬再次獲得投資者追捧。於周五（26日）亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報4,532.7美元，升0.66%；紐約期銀每盎司報74.93美元，升0.77%。



隨地緣政治因素，以及各大央行繼續採取寬鬆貨幣政策，黃金及白銀於年內急升，其中白銀累計漲幅約150%，而自10月出現歷史性夾淡倉行情以來，漲勢進一步加速。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

大行亦繼續看好金價前景。中金公司研報指出，今年黃金漲幅較大，估值偏高，2026年初聯儲局寬鬆預期階段性退坡，或成為風險來源。考慮到明年聯儲局最終仍會重新加速寬鬆，因此如果明年初金價發生明顯回調，可能是逢低增配的機會。黃金大幅上漲之後，近期銅、白銀等商品也有強勁表現，部分反映黃金流動性外溢效應。

看好有色金屬

該行亦指出，商品還可以對沖地緣風險與美國經濟過熱風險，建議把商品上調至標配，尤其看好有色金屬。與此同時，提示白銀等金屬相對黃金市場規模更小，流動性更差，如果明年黃金出現波動，回調風險同樣更大，建議做好風險控制，避免盲目追漲。