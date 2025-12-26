中國人壽前總裁楊超被開除黨籍　中紀委指非法收受巨額財物

中國中紀委通報，中國人壽（2628）前總裁楊超被開除黨籍，取消其享受的待遇。通報指出，楊超插手投資活動，非法收受巨額財物，屬投資領域腐敗的典型。



中紀委網站刊登的通報稱，楊超廉潔底線失守，退而不休，違規兼職取酬，違規經商辦企業；家風不正，長期縱容默許親屬利用其職權或影響力謀取私利。

中紀委今年3月底宣布，楊超涉嫌嚴重違紀違法，已接受監察調查。

公開資料顯示，楊超於1950年出生，上海外國語大學畢業，1976年任中國銀行上海分行職員，1980年任中國人民保險公司上海分公司助理總經理、副總經理。

2005年出掌中人壽集團

1981年，楊超留學英國，回國後任人保上海浦東分公司總經理、中國人民保險公司董事兼營業部總經理。1996年3月，楊超任中國保險（歐洲）股份有限公司董事長兼總經理。

2000年3月，楊超任中國保險（控股）有限公司董事長兼總經理，中保國際控股有限公司董事局主席、盈科保險集團有限公司、中信國際金融控股有限公司董事。2005年5月，接替已屆退休的王憲章執掌中國人壽集團，出任中國人壽保險（集團）公司黨委書記、總裁，同時兼任中國人壽保險股份有限公司董事長、中國人壽財產保險股份有限公司董事長等職。2011年退休，不再擔任中國人壽集團相關職務。