比特幣一度「閃崩」超70%至24111美元？　趙長鵬發文回應

比特幣在聖誕前夜一度上演「驚魂一幕」。12月24日，幣安(Binance)平台上一條比特幣K線截圖在社交媒體廣泛傳播，顯示比特幣價格在短短數秒時間內從約87000美元驟跌至24111美元，跌幅超過70%，隨後又迅速拉回至正常水平。該畫面在社交媒體上迅速擴散，引發困惑、恐慌，並出現對幣安「價格操縱」或「內幕交易」的質疑。不過，市場隨後確認，這並非全市場價格系統性崩盤，而是侷限於幣安一個相對冷門的交易對——BTC/USD1。

數據顯示，這次劇烈插針僅出現在幣安的BTC/USD1交易對。在其他主流交易對上，如BTC/USDT和BTC/USDC，比特幣價格並未跌破約86,400美元，整體走勢保持穩定。由於不同交易對之間出現巨大價差，短時間內引發市場對異常交易行為的猜測。但多方分析認為，事件更符合加密市場中一個「經典但常被忽視」的風險：流動性不足導致的局部價格失真。

據悉，BTC/USD1交易對相對較新，成交量遠低於幣安的主要比特幣交易對。在聖誕假期期間，市場活躍度下降、部分交易者離場，訂單簿深度明顯變薄。此時，一筆較大的市價賣單就可能瞬間吃光買盤掛單，使撮合系統只能在越來越低的價格層級成交，從而出現「瀑布式下墜」。這也解釋了為何該交易對出現極端插針，但主流交易對並未同步崩跌。

面對質疑，幣安方面迅速回應。幣安創始人趙長鵬表示，該事件不涉及爆倉、強制平倉或系統性故障，並強調這一交易對不納入任何指數體系，因此不會觸發連鎖性的清算機制。他在社交平台X上表示：「新交易對流動性低，一筆大額市價單就可能造成價格劇烈波動，但套利者會迅速修正。沒有發生爆倉，因為該交易對不在任何指數中。」市場人士指出，該解釋強調了關鍵點：圖表看起來很嚇人，但真實影響有限。比特幣整體市場結構保持穩定，也未出現大規模連鎖清算。