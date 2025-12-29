零跑汽車高開逾4％　獲一汽以逾1成入股　涉資37.4億元人民幣

零跑汽車 （9863）引入一汽為股東。公司與一汽股權訂立內資股認購協議，據此零跑汽車已有條件同意向一汽股權發行7,483.2萬股內資股，認購價為每股內資股50.03元人民幣（相當於55.29港元），較零跑汽車上周三（24日）H股收市價49.94元，溢價10.7%。

受到有關消息刺激，零跑今日（29日）高開4.1%，報52元。



一汽持股將達5%

完成認購後，一汽將持有零跑5%。

內資股認購事項的所得款項總額將合共為37.4億元人民幣（相當於41.4億港元）。零跑汽車表示50%資金用於研發投入，25%資金用於補充營運資金及一般公司用途，另有25%資金用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度。

2023年4月26日，中國浙江省金華市一家工廠內，機械手臂在零跑汽車（Leapmotor）電動車生產線上組裝汽車。（China Daily via REUTERS）

零跑汽車指，內資股認購事項屬於一汽股權作出的戰略性投資，表明其對公司新能源及智能電動汽車業務以及對公司長期發展及前景的信心。內資股認購事項亦將為公司與一汽股權及其相關方的商業和產業合作奠定基礎。董事會認為內資股認購協議的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。