港11月出口按年升18.8%勝預期　對大馬出口增長72%

政府統計處今日（29日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，11月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升18.8%和18.1%，兩項數據均優於預期。



統計處指出，繼今年10月份錄得17.5%的按年升幅後，11月份商品整體出口貨值為4,689億元，按年上升18.8%。同時，約10月份錄得18.3%的按年升幅後，11月份商品進口貨值為5,174億元，按年上升18.1%。11月份錄得有形貿易逆差485億元，相等於商品進口貨值的9.4%。

11月本港出口貨值增加18.8%。（資料圖片）

首11個月出口按年升14.3%

今年首11個月的商品整體出口貨值按年上升14.3%。同時，商品進口貨值上升14.1%。今年首11個月錄得有形貿易逆差3,828億元，相等於商品進口貨值的7.5%。

統計處指出，11月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升17.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升72.0%）、越南（升54.9%）、台灣（升45.3%）、泰國（升39.6%）和內地（升16.4%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升44.4%）和荷蘭（升36.4%）。

從越南進口增逾倍

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升102.3%）、內地（升25.0%）、馬來西亞（升21.1%）、英國（升19.7%）和美國（升17.8%）。

統計處指出，今年11月份大部分主要貨品類別的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增315億元，升15.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增164億元，升36.8%）。同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增341億元，升16.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增168億元，升34.3%）。

政府發言人表示，商品出口貨值繼續表現強勁，在11月按年上升18.8%。輸往大部分市場的出口進一步蓬勃增長。按商品類別分析，大部分主要商品的出口顯著上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口。

展望未來，環球經濟持續溫和增長及對電子相關產品的需求堅挺，會在短期內支持香港的商品貿易增長。政府會繼續致力加強與不同市場的經貿聯繫，並對外圍環境的各種不確定因素保持警覺。