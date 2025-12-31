內地AI六小虎MINIMAX稀宇科技今起招股　入場費約3333元｜新股IPO

有內地「AI六小虎」之稱的稀宇科技MINIMAX-WP（0100）今日（31日）至下周二（1月6日）中午招股，招股價介乎151元至165元，以每手20股計算，入場費為3,333.3元。



MINIMAX計劃發行2,538.9萬股，當中5%作公開發售，集資最多41.9億元，並計劃於下周五（1月9日）掛牌。中金及瑞銀為聯席保薦人。

AI大模型公司MINIMAX以MiniMax M2、Hailuo-02和Speech-02為核心的自研大模型組合，具備長上下文處理能力，可理解、生成並融合文本、視覺、音頻等多種模態。這些模型支持著核心AI原生產品－包括MiniMax、海螺AI、MiniMax語音、Talkie/星野，以及面向企業和開發者的開放平台。

截至2025年9月30日，MINIMAX的AI原生產品累計為來自超過200個國家及地區的逾2億名個人用戶，及來自超過100個國家及地區的超過10萬家企業以及開發者提供服務。

MINIMAX收入主要有兩大來源：AI原生產品，及開放平台及其他基於AI的企業服務。截至9月30日止9個月，收入5,343.7萬元（人民幣，下同），按年升174.7%，母公司擁有人應佔虧損5.1億元，擴大68.2%。

擁有明星級股東

MINIMAX採用不同投票權的股權架構，投資者包括阿里巴巴（9988）、米哈遊、IDG、騰訊 （0700） 、李澤楷旗下的盈科拓展集團、高瓴、紅杉中國等。

阿里旗下為基石投資者

MINIMAX今次招股引入多名基石投資者，包括阿布扎比投資局（ADIA）、阿里巴巴間接全資附屬Alisoft China、Aspex Master Fund、Boyu、匯添富香港、Eastspring、易方達基金管理、IDG Breyer Fund、Janchor Funds、Martis Fund， L.P.、Mirae Asset Securities、MPC VII、Perseverance Asset Management、泰康人壽，投資金額合共3.5億美元。