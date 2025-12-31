內地非官方12月製造業PMI報50.1　重上擴張區兼優於預期

RatingDog發布12月中國製造業採購經理指數，從11月的49.9上升至50.1，好過市場預期的49.8，並為今年10月後新高。報告顯示，製造業景氣改善，新接業務總量上升、出口銷量輕微下降、外需疲軟、用工量下降、產品賣價下調、企業信心減弱。



RatingDog創始人姚煜表示，12月RatingDog中國製造業PMI回升至50.1，製造業重回擴張區間。從分項指標來看，供需兩側的整體弱改善是驅動本月PMI讀數微幅擴張的主要因素。需求端方面，新出口訂單受外部環境低迷影響重回微弱收縮區間，受新產品發布和業務開發帶動，內地需求的改善支撐了整體新訂單連續第七個月增長。在需求回暖的支撐下，採購量持平於榮枯線。

姚煜表示，「整體來看，12月RatingDog中國製造業PMI表現由收縮重回擴張，於2025年末再度實現增長，但12月數據的改善整體較弱，營銷活動與新產品對於新增業務量乃至生產端的影響偏脈沖式改善，持續性有待觀察。展望未來，雖然企業對2026年抱有信心，但信心指數下滑且低於近一年平均水平。中央經濟工作會議將『穩中求進』作為全年工作總基調，提及深入整治『內捲式』競爭，政策端發力或將起到改善作用，預計2026年製造業仍將維持溫和修復態勢」。