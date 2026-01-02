陳茂波﹕續提升香港國際金融中心功能　成海內外企業首選集資地

財政司司長陳茂波於社交媒體撰文，表示今年是國家「十五五」規劃開局之年，特區政府將更積極主動對接國家發展戰略，融入和服務國家發展大局，全面鞏固提升國際金融、貿易和創科等重要發展引擎，為國家發展貢獻新的「棋眼」功能。



陳茂波表示，雖然國際地緣政治格局風雲變幻，國家堅持高水平雙向對外開放，特區政府一方面鞏固傳統歐美市場，同時開拓新興市場，協助內地企業出海佈局，也在新賽道新領域發力前行，比如大宗商品貿易、國際黃金交易等。

他提到，過去一年香港國際金融中心的發展取得亮眼的成績，今年特區政府會繼續提升香港國際金融中心的功能和內涵，推動金融更好服務實體經濟，讓香港成為海內外優質企業的首選集資地、國際投資者的熱土。 另外，特區政府會加速建設和拓展國際一流水平的創新科技樞紐，特別是與粵港澳大灣區兄弟城市強強聯手，以北部都會區，尤其河套為載體，加速培育新質生產力，助力國家推進高水平科技自立自強，支持科技創新和產業創新的深度融合。