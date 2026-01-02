大摩料內房銷售今年續低迷　看好潤地及中海外

摩根士丹利發表研究報告指，克而瑞（CRIC）初步研究數據顯示，其追蹤的25間主要發展商的12月合約銷售額，平均按年下滑幅度收窄至25%（11月的跌幅為33%），以致全年跌幅擴大至26%。由於買家信心急速減弱、庫存增加及被動的政策，大摩認為今年內房產銷售將持續低迷。



該行的庫存消化分析顯示，若宏觀環境保持穩定且具韌性，一線及主要二線城市的樓價有望在2027年下半年回穩。

大摩指出看好華潤置地（1109）及新城控股（上海﹕601155），指出兩者為場穩健的商場營運商，可受惠「十五五」規劃對消費的重視，及房地產信託基金的強勁政策利好。

該行同時看好中海外（0688）及建發國際（1908），因土地儲備可以支持公司利潤率，推動盈利重回增長軌道。