內房沿海家園放售信德中心5伙自用貨　指引價逾9300萬、每呎1.5萬

寫字樓市場繼續下滑，內房沿海家園（1124）或相關人士委託以招標形式放售上環信德中心招商局大廈5伙相連單位。據知，該批單位以「現狀」交吉形式出售，其指引售價約9,335萬元，呎價約1.5萬元，截標日期為2026年1月30日（星期五）中午12時。



資料顯示，涉及物業為上環信德中心招商局大廈17樓12至16室，建築面積合共約6,223平方呎，外望信德中心西座及港澳碼頭海景。該物業設有獨立上落客區，同時設有四部專用升降機。

每呎叫價約1.5萬

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，參考同座17樓同層06至08單位於較早前以呎價1.5萬元成交，而是次放售之單位同樣享維多利亞港海景，故指引價將與早前放售的單位相若。

業主為沿海家園 15年前斥6752萬購入

資料顯示，業主為沿海家園或相關人士，其於2010年以約6,752萬元購入作集團自用，持貨至今15年，如以指引價沽出，料帳面可獲利2,583萬元或約38.3%。