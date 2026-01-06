AI泡沫論｜鱷王達里奧稱AI熱潮處泡沫早期　憂減息將推高物價

正當投資者對人工智能（AI）概念趨之若騖之際，卻有市場人士對AI概念引致市場出現泡沫。有「鱷王」稱號的對沖基金橋水創辦人達里奧（Ray Dalio）警告稱，推動華爾街科技股上漲的AI熱潮「現在正處於泡沫的早期階段」。



達里奧在社交平台X上帖文稱，顯然，投資者寧願投資非美國股票而不是美國股票，就像他們寧願投資非美國公債而不是美國公債和美國現金一樣。此外，聯儲局政策與未來生產力增長存在重大疑問。新任命的聯儲局主席和聯邦公開市場委員會（FOMC）很可能會傾向於降低名義利率和實際利率，這將有利於物價上漲並助長泡沫。

指出去年美股跑輸金價

他指出，去年黃金飆升超過60%，新興市場表現優異，英國藍籌股富時100指數的表現也優於全球主要市場，而美國股票的表現將顯著遜於非美國股票和黃金。

華爾街主要股指去年實現兩位數的漲幅，連續第三年上漲，這是自2019年至2021年以來首次出現如此強勁的漲勢。此次上漲主要得益於投資者對AI相關股票的強勁需求，這推動美國股票指標指數屢創新高。然而，市場對AI股票泡沫潛在風險的擔憂日益加劇，拖累市場人氣，並增加拋售風險。

分析人士表示，由於對AI泡沫的擔憂日益加劇，交易員將目光投向估值過高的科技股之外的其他領域，因此今年全球投資者將積極尋求在金融市場中被低估的領域尋找機會。