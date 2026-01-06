法興：港去年輪證總成交大增55%　對中資股維持「增持」看法

法興發佈2026年展望，法興上市產品銷售部董事周翰宏指出，預計今年國企指數目標價為10000點，最牛可見10800點，對中資股維持「增持」的看法，可關注機械人及AI相關股份、保險及高息股以及新消費股。



關注四大風險 美股盈利受AI驅動仍可觀

周翰宏表示，2026年的主要風險包括AI盈利增長低於預期，內地經濟政策效力，高估值科技股回調以及資金流入持續性。

不過其對於中資股仍然維持「增持」的看法，尤其是港股龍頭股份ATMX的平均引伸波幅已跌至三年低位，尋找正股突破時機部署窩輪有機會「賺價、賺波幅」。

美股方面，他則認為，美企確乎實現了AI驅動盈利增長，而非僅靠預期。因此仍然看好美企，且相信會擴散至「美股七雄」以外其他的受惠於AI的企業。該行預計，標普500指數年底目標價為7300點。

該行亦指出，法興是本港暫時唯一的美股窩輪發行商，計劃為更多個股提供窩輪產品，包括2025年已經在「美股七雄」之外加入Netflix（美：NFLX）、博通（美：AVGO）等個股，計劃今年再加入甲骨文Oracle（美：ORCL）、Palantir（美：PLTR）以及美光科技（美：MU）等。

推薦三大揀股主題

揀股方面，該行指出首先可關注機械人及AI相關股份，美股方面推薦英偉達Nvidia（美：NVDA）、特斯拉（美：TSLA）等；港股方面就包括優必選（9880）、阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、小鵬（9868）及小米（1810）。

其次，保險及高息股亦值得關注，包括保險類的平保（2318）、國壽（2628）以及新華保險（1336）；銀行類的滙豐（0005）、建行（0939）以及工行（1398）；電訊類的三大中資電訊商。

最後該行也睇好新消費股，包括泡泡瑪特（9992）及老鋪黃金（6181）。

港去年輪證總成交按年增55% 佔大市成交7.3%

此外，談及窩輪及牛熊證產品表現，法興上市產品銷售部董事蔡秀虹指出，2025年本港窩輪及牛熊證全年總成交額44,945億元，按年升55%，創2021年以來新高，佔大市成交額約7.3%。其續解釋稱，佔大市成交的比例略有下滑，主要因為升幅不及大市升幅。

由於恒指去年波幅擴大，新上市輪證數目急增。當中，窩輪總成交額19,030億元，按年急升50%；牛熊證總成交額25,915億元，按年增58%。

受惠港股市場投資氣氛熾熱，個股輪證成交急增。當中，ATMX輪證成交按年急增超過七成；泡泡瑪特（9992）、中芯（0981）及寧德時代（3750）等相關產品亦受追捧；美股窩輪方面，則有較多資金留意Nvidia（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA）。