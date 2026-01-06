瑞銀料內地出口放緩　GDP增速降至4.5%　人民幣強勢兌美元望見6.9

瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧預計，出於出口表現放緩，以及人民幣維持較強的韌性，貶值的風險較低，難以直接幫助出口，料今年GDP增長速度將由早先的5%左右，放緩至4.5%。



他續指，內地仍面臨地產行業的不確定性與挑戰，今年的內房價格仍有5%至10%的跌幅，明年有可能再有單位數跌幅，官方有可能繼續依靠政策扶持，幫助改善和刺激樓市，但因為基本因素已經轉變，政策的影響或有限。



人民幣為亞洲區內最看好 美元次季開始轉強

出口方面，張寧預計今年的出口增速將放緩至3%，去年的該數值就為5%。一方面是去年因為關稅搶跑的效應，另一邊廂，今年人民幣走勢相對強勁，兌美元的匯率將維持在7，走強時甚至有望見6.9，難以直接幫助出口。

貨幣政策方面，他預計今年人民銀行將減息20個基點，降準25至50個基點，並使用更多其他政策工具，維持流動性充足。

該行亞洲外滙及利率策略主管Rohit Arora同樣認為，內地強勁的製造業能力，以及股市的轉強，會刺激資本加速流入，人民幣匯率有望維持強勢，這也是該行在亞洲區內最看好的貨幣之一。同處亞洲區的日圓，該行就較看淡。

不過他也指出，人民幣兌美元匯率並非完全走強，料美元只會在第一季的時候貶值約2%，隨後重啟強勢。不過相對於其他主要貨幣，其仍然認為人民幣表現將比歐元、日圓等更優。但他也提及，預計中國政府不會過於刺激人民幣走強，而會審慎管理幣值強弱的利弊。

料今年內房價格或仍跌5%至10%

樓市方面，張寧表示，內房仍然作為經濟發展的挑戰存在，年的內房價格仍有5%至10%的跌幅，明年有可能再有單位數跌幅，官方有可能繼續依靠政策扶持，幫助改善和刺激樓市，但因為基本因素已經轉變，政策的影響或有限。

消費補貼規模料不會擴大 提振見效需時

此外在消費方面，張寧表示，儘管官方仍然沿用補貼等方式刺激消費，但受累於樓市等綜合影響，預計今年消費市道只會維持溫和增長，大約為中至低單位數增幅，更長遠的效果則需要待到之後的年份，或許會有更正向的反饋。

而針對內地的消費補貼政策，他則認為今年的補貼規模，應不會再擴大。不過他也指出，中國會在科技方面再行努力，包括促進內地企業出海尋求更廣闊的競爭力，回報率以及利潤，亦會積極促進資金流入。