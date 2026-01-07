廣發證券挫逾半成 受累折讓8.4%配股及發CB籌約61億元｜港股異動
廣發証券（1776）宣布，配售2.19億股新H股，相當於擴大後H股約11.4%及總股本約2.8%，每股作價18.15元，較周二（6日)收市價19.81元折讓約8.38%，料淨集資約39.59億元。
廣發擬同步發行21.5億元債券，發行價為債券本金額之101%及零利息，到期日為2027年1月12日，初始轉換價為每股H股19.82元，較昨日收市價溢價約0.05%，可悉數轉換為1.08億股H股，相當於擴大後已發行H股的約5.99%及總股本約1.41%。
受到集資消息拖累，廣發證券今日（7日）早段下挫逾半成，最新報18.74元，跌5.4%，仍處於配股價之上。
券商股走勢偏軟
其他券商股方面，國泰海通（2611）跌1.1%，中信證券（6030）跌0.1%，中金（3908）則升1.7%，報22.5元。
港股早段跌逾200點
大市方面，恒生指數最新報26502點，跌208點。
