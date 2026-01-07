彭博︰快手擬首發境外債　半日跌2.8%

《彭博》引述消息報道，快手（1024）正考慮首次發行境外債券，並已獲得監管機構的許可發行境外債券，正與投行籌劃潛在交易。債券發行的細節，例如債券是以美元還是離岸人民幣計價，以及發行時間等，尚未最終確定，可能會發生變化。快手不予評論。



快手半日報73.4元，跌2.8%。

另一方面，高盛表示，快手旗下可靈AI在去年12月的模式升級與新功能上線，料將推動其在海外市場擴大用戶認可並提升營收，從而可能抬升快手2026財年的營收預期，並提振股價。

外電引述高盛報告中表示，對可靈AI的營收預測為2025年逾1.4億美元，2026年約2.3億至2.4億美元。行業市場潛力巨大，人工智能視頻生成行業仍處於早期階段，預計到2033年潛在市場規模將達到390億美元，相較2025年預計的10億美元規模，復合年增長率達56%。

高盛指出，隨着快手擴大海外業務拓展團隊並引入更多企業客戶，企業客戶需求將在未來1至2年內繼續成為關鍵的成長驅動力。