快手可靈AI亮相香港國際AI藝術節　迎接｢用AI規模化生產內容｣時代

2025年12月19日下午，在首屆香港國際AI藝術節期間，由快手可靈AI主辦的「AI創作全球生態論壇」成功舉行。本次論壇以「技術、藝術與影視的跨界探索」為核心，匯集了來自全球藝術、學術、影視工業及AI技術領域的頂尖專家與前沿創作者，圍繞「AI讓創作無界」等主題展開深度對話，共同勾勒AI賦能下創意產業的未來圖景。



紫荊文化集團副總經理丁偉、圖靈獎獲得者約翰．愛德華．霍普克羅夫特、中央美術學院教授費俊、中國電影導演協會秘書長王紅衛、香港城市大學協理副校長林芬、香港科技大學助理教授饒安逸、可靈AI產品及運營負責人溫園旭、可靈AI運營負責人曾雨珅、著名監制及視覺特效總監馬文現等學界業界嘉賓出席論壇。

會上，還展映了三位全球頂尖藝術家費俊、於朕、陳天禪分別與可靈AI超級創作者林耿旭、映峰大叔、石碩聯動完成的三支短片。

在論壇現場，由可靈AI創作者聯動全球頂尖藝術家完成的作品在大屏播放，現場觀眾沈浸式感受「AI+藝術」的獨特魅力

AI視頻生成邁入規模化應用前夜 頂尖陣容共話AI創作未來

紫荊文化集團副總經理丁偉表示：「我們今天欣喜地看到，以可靈AI為代表的大模型正在邁向智能化、高效化、低門檻的時代，AI技術正在重塑產業生態創作邏輯，甚至拓展藝術表達的邊界，極大地釋放了內容生產的創意潛力。」

可靈AI產品及運營負責人溫園旭在演講時也表示，可靈AI珍視與各界夥伴合作的機會，共同推動「用AI規模化生產好內容」臨界點的加速到來。

圍繞AI與藝術創作的關係、產業融合與生態構建，在「AI創作全球生態論壇」上，學界、藝術界與AI產業界代表就AI與藝術創作的關係展開了深刻思辨。

圖靈獎得主約翰．愛德華．霍普克羅夫特教授從計算機科學本源出發，指出當前AI本質是「模式識別」，是強大的工具。他以鋼琴演奏為例，闡明人類藝術家的不可替代性：「一位真正的鋼琴家不是在演奏琴鍵，他是在詮釋整部作品，傳遞某種信息。而讓音樂如此偉大的，正是這種內蘊的信息。如果由AI系統來彈奏，這種信息是不存在的。AI不會取代藝術家，但會改變他們工作的方式。」

圖靈獎獲得者約翰．愛德華．霍普克羅夫特

當技術展示強大生產力時，藝術家的思考指向了更深層的本質。中央美術學院教授費俊提出了「感能」與「混合智能」的概念。他強調，在AI時代，需強化人類不可被計算替代的感知力與感性表達能力。

「今天我們不僅要討論AI如何提升效率，更要追問人類還有哪些能力是機器不可替代的。」費俊通過其「情緒劇場」等藝術項目，展示了AI作為「靈媒」，而人類作為「療癒師」等人機協同關係，並提煉出多種基於混合智能的人機共創模式。他總結道：「在這個時代，藝術家應以反因果、反編碼、反經驗的創作方式，去應對技術時代的過度理性。我們應與AI形成既協作又對抗的共生關係，也應該相信，藝術品可以被 AI 模仿，藝術不能。」

中國電影導演協會秘書長王紅衛從電影史維度進行審視。他將AI電影的誕生與130年前電影從短片起步的歷史相類比，並提出：「我們是否已經過早預設了AI電影的目標就是完全替代真人電影？既然要『無界』，它是否可能造就我們從未見過的語言模式和觀看習慣？」 他強調，「惰性和路徑依賴是亙古不變的人性」，呼籲業界保持思維的開放性。

從技術層面出發，可靈AI產品及運營負責人溫園旭系統演示了全新的可靈O1模型的核心能力。該模型作為全球首個統一的多模態視頻及圖片創作工具，標志著AI生成技術從單一模態指令邁向綜合理解的關鍵一步。 「語言的描述存在天然的局限性，」溫園旭在演講中直指行業痛點，「要真正實現『讓每個人都能用AI講出好故事』的願景，必須對基礎模型能力進行全方位提升，定義人類和AI交互的全新方式。」

可靈AI產品及運營負責人溫園旭

香港科技大學助理教授饒安逸從研究者的角度，補充了技術演進中的人本思考。他提出了當前AI創作的核心矛盾是計算機表徵與人類創作意圖之間的表徵差異。現有模型難以捕捉複雜人類複雜的意圖表徵，導致大量試錯。為解決此問題，其團隊開發可控AI模型，添加控制信號提升圖像和視頻的生成精度，並進一步地通過構建Agentic AI多智能體協同框架整合AI模型，提升內容生成的效率、規模、效果。同時利用新的交互方式降低使用門檻，捕捉創作意圖，彌合人機之間的鴻溝。

在產業應用層面，著名監制、視覺特效總監馬文現以其超過四十年的行業經驗，分享了AI在影視工業中的實戰應用。「以前畫一張概念圖要一兩天，現在可能只需幾分鐘。它開闊了我的創作領域，帶來了巨大的可能性。」 但他明確強調了AI的輔助定位：「AI不是要取代人類。我們要做的，是比AI更厲害，把瑣碎平凡的事交給它處理，讓創作者擁有更多空間。」他與聲音後期執行監制鄭名輝、電影特效指導朱漢威共同展示了AI在特效預覽、聲紋複製、本土IP開發中的具體案例，證明了其「降本增效、激發創意」的雙重價值。

香港城市大學協理副校長林芬從更宏觀的「想像力經濟」角度提出思考。她認為，AI時代正從「知識經濟」範式拓展延生出「想像力經濟」範式。「也許我們面臨的不僅是把知識做轉換，而是把想像力做轉換的時刻。」她呼籲構建支持創意中後端服務的生態系統，以應對「創作之後怎麼辦」的挑戰。

同時，會上還展映了三位全球頂尖藝術家費俊、於朕、陳天禪分別與可靈AI超級創作者林耿旭、映峰大叔、石碩聯動完成的三支短片，在現場收獲熱烈反響。三支短片分別是費俊攜手林耿旭創作的《進化於靈與智之間》，圍繞AI感知與人類情緒，以AI的視角闡述對於未來「人機協作」的展望；於朕聯動映峰大叔創作的《東方奇譚 x 雲端尋窟》，將香港都市傳說與AIGC技術深度折疊，構築出一重虛實交織的「東方奇譚」；陳天禪與石碩創作的《1432：未來前史》，在作品中「解鎖」未來文明中的考古檔案，物質、意識、空間、時間……在AI時代重新匯聚，讓觀眾重新認識和理解這些要素。

AI讓創作無界 人類的感性價值永存

在隨後舉行的圓桌論壇中，可靈AI運營負責人曾雨珅，香港城市大學協理副校長林芬，中國傳媒大學動畫與數字藝術學院院長、教授、博士生導師王雷，知名視覺特效總監馬文現，可靈AI創作者、低聚體創始人林耿旭，香港科技大學碩士研究生、新媒體藝術家 Ivy Zhang，進一步就人機共創的實踐與邊界進行了探討。

林芬教授表示：「教育與科技的關係也許不再是簡單的比賽關係，因為比賽的前提是參賽雙方都明確方向與規則。而在AI時代，教育更像是進入了一場『奧德賽』（Odyssey）：一場漫長且艱辛的探險，因為我們要面對很多『未知的未知』。因此從教育層面說，可能AI時代最重要的一個詞是人性（humanity），因為這是核心和底線。在此基礎上，我們才能用好科技且不被科技所困，才能有不斷突破內在的和外在的邊界的可能性。」

中國傳媒大學動畫與數字藝術學院院長王雷教授也指出，技術使創作日益平權，但藝術教育的核心仍然未變，「藝術是人與人的情感共鳴，創作者本身的獨特性才是創新的源泉。」

圓桌論壇環節

這一觀點在青年創作者中引發了共鳴。可靈AI超級創作者林耿旭分享了協作心得：「重要的是你要領先於AI，比它更知道自己想要什麼。這樣它才能成為你的夥伴，而不是你被動地在它給出的無數隨機答案中挑選。」

新媒體藝術家Ivy Zhang則認為，創作者的獨特經歷是賦予作品靈魂的關鍵，「將個人的體驗、調研和想講述的故事融入，AI生成的結果才擁有『我』的判斷和溫度。」

著名視覺特效總監馬文現從工業經驗出發，點明AI時代創作者的價值核心：「我覺得最重要的是精準。AI給了我們無數可能性，但最終選擇哪一個，如何把它調整到嚴絲合縫地服務於故事，這個判斷和把控的能力，目前依然是而且我認為未來也依然是創作者不可替代的價值。」

圓桌的最後，嘉賓們以「判斷主權」、「人性」、「好奇心」、「創造力」、「冒險精神」與「精準的專業精神」等關鍵詞作為贈言。

可靈AI運營負責人曾雨珅則表示，作為平台方，可靈將持續通過技術疊代、創作者扶持計劃與全球賽事，降低創意表達門檻，並搭建讓優質創作被看見、被認可的生態系統。「我們的願景始終是『讓每個人都能用AI講出好故事』。我們期待與所有創作者一起，迎接第一部真正意義上的AI電影長片，以及更多我們今日還無法想像的里程碑。」從去年的「導演共創計劃」到今年頂尖藝術家與可靈AI創作者嘗試共同創作藝術短片，可靈也在不斷探索AI與內容創作、藝術創作的融合與突破。

本次論壇不僅展示了技術的最新突破，更在哲學思辨、產業實踐與教育革新層面展開了深度碰撞。各界共識表明，AI正演進為激發創意的「協同夥伴」，而人類的感性、判斷力與價值觀，將是引領創作的重要環節。