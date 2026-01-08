瑞銀資管：中國AI發展可留意四大領域　料官方有信心任人民幣轉強

瑞銀資產管理主動多元資產基金經理傅鈺表示，2026年繼續對於中國和亞洲市場感到樂觀，對美股就取態中性。就板塊而言，她認為人工智能AI，以及先進製造業會是亞洲區增長的主要驅動主題。



此外，她認為中國出口表現強勁，亦逐步增加對於AI、先進製造業的出口，受到匯率影響較小，因此官方有信心任人民幣相對走強。



亞洲區股票早先嚴重被低估 對美股取態中性

她表示，尤其是在過去從2021到2024年之間，亞洲區內的股票估值被嚴重低估，但現在已經翻開了新的篇章，其表示今年對美股呈中性態度，但對於新興市場和中國則是絕對的看好，AI的主題是區域內共同的增長動力。

一方面，例如韓國的記憶體、台灣台積電TSMC的半導體產業，均在全球範圍內處於領先低溫；另一邊廂，諸如AI芯片、軟件等中國公司亦積極尋求上市機會，有助於支撐區域內的金融市場。

傅鈺表示中國的市場非常廣闊，會看好技術在地化。（資料圖片）

看好中國AI四大細分領域 籲「槓鈴式」投資

針對中國市場的AI細分板塊，傅鈺表示中國的市場非常廣闊，其一，會看好技術在地化，尤其是半導體的在地化；其二，她認為中國對於全球AI產業鏈的供應商值得關注，就包括「美股七雄」例如英偉達Nvidia（美：NVDA）、特斯拉Tesla（美：TSLA）部分合作的中國供應商。

其三，至於應用端，部分軟件網絡和雲廠商亦可關注，例如騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）等科企，相信將領導中國該領域發展，成為與美國在該領域競爭的先鋒；最後該行亦看好部分超大規模數據中心（hyperscaler）。

不過傅鈺同樣指出，科技股的Beta值較高，波動性大，因此會採用「槓鈴式」的投資策略，同樣關注穩陣的高息股。介於這兩者之間，她續指，另有醫療健康板塊，作為去年新興起的板塊，近期出現回彈，此外反內捲（anti-involution）主題同樣值得留意。

中國經濟：A truck moves a shipping container at Lianyungang Port on April 5, 2018 in Lianyungang, China. （Getty）

出口表現強勁 料內地有信心任人民幣轉強

就匯市而言，傅鈺坦言較為看淡美元，會增加其他貨幣的敞口，人民幣是當中一類。因為自4月關稅「解放日」之後，人民幣其實一度低見7.5，但隨後回彈，超乎預期。

撇除受到美元走勢影響，她指出，中國的政策製定者對人民幣的態度，今次較為放鬆。尤其是對比上一輪關稅大戰的2018年，內地沒有像此前通過貶值的手段，抵消關稅的影響。

她指出，一方面，疫情之後中國的出口表現始終強勁，內地政府對此影響未算過分擔憂。另一邊廂，正如前文所述，中國目前增加對於AI、高端製造業的輸出，受到匯率的影響逐漸減小，因此官方有信心任人民幣走強，或在較強的區間波動。

此外，中國資產大抵呈正相關的態勢，人民幣、股市等大多處於同一方向的走強或轉弱。因此當中國股市的勢態增強，人民幣隨之強勢亦屬正常。

瑞銀認為，內地官方有信心任人民幣走強，或在較強的區間波動。（資料圖片）

亞洲債市具吸引力 續看好黃金

債市方面，傅鈺也認為亞洲信貸出現復甦和進步，因為回顧2022至2023年，中國的高收益債券，尤其是涉及房地產方面的債券，在亞洲信貸中佔比較大，但現在已經大有不同，亞洲信貸市場總體變得更加明晰和健康。

具體而言，其違約率實現下降，且收益率對比美國及國際而言，要高出數百個基點，因此亞洲的債券同樣變得更具吸引力。

此外瑞銀還指出，出於美國減息週期及地緣政治風險，該行繼續看多黃金，且多國央行繼續增持黃金，對於金價的順風上行提供了支持的動力。