彭博︰長和已選定高盛及瑞銀　負責屈臣氏上市計劃｜新股IPO

《彭博》引述知情人士稱，長和（0001）已選擇由高盛和瑞銀來推進其全球健康與美容零售商屈臣氏集團的首次公開募股（IPO）。



他們透露，長和正與銀行合作，研究香港和倫敦雙重上市。由於事未公開，知情人士要求匿名。

《彭博》此前報導稱，屈臣氏可能於今年上市並籌集至少20億美元資金。

彭博報道，長和已選擇瑞銀及高盛推進屈臣氏上市計劃。（太古城中心網頁圖片）

知情人士稱，相關討論仍在進行中，IPO規模和時間等細節尚屬初步計劃。

報道指出，長和的代表未回覆置評請求；而高盛和瑞銀均拒絕置評。

屈臣氏全球擁1.7萬間門店

屈臣氏集團是全球最大的健康與美容零售商之一，據其官方網站，其在全球31個市場有17,000多家門店，其中包括英國的Superdrug和德國的Rossmann藥店。該集團還在亞洲各地經營著屈臣氏連鎖店，並在香港經營雜貨、洋酒和電子產品門店。新加坡主權財富基金淡馬錫持有屈臣氏集團約25%的股份。