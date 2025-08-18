政府冒牌水風波｜政府總部轉飲屈臣氏　公務員斥造假荒謬把關不嚴

為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」飲用水的鑫鼎鑫商貿公司，被揭發未經內地製造商批准投標，提供冒牌水，政府物流署叫停合約，即日起由改用屈臣氏飲用水。



《香港01》記者到政府總部、金鐘政府合署、上環海港政府大樓視察，屈臣氏已安排工人先後送水，其中海港政府大樓一度有逾廿箱水放樓下。有公務員直斥冒牌水事件荒謬，「揀供應商應該做多啲查證下，唔係好似人哋交到埋嚟就受」，坦言不少同事因而煲水或自行訂水。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

「鑫樂觀音山」被揭發為冒牌水 政府叫停5千萬元合約

政府港島及新界區辦公室六月改為向內地品牌「鑫樂觀音山」、「Happy喜士」訂水，為期三年。其中港島區部門由「鑫鼎鑫商貿有限公司」中標，提供聲稱由內地樂百氏（廣東）飲用水廣州分公司製造的「鑫樂觀音山」樽裝水。該品牌2014年至2017年被內地官媒點名三年內六次上黑榜。

8月12日，灣仔胡忠大廈外有網購平台「HKTVmall」貨車停泊，卸下多箱樽裝水，然後送到某層政府部門的辦公室。（香港01攝）

《香港01》上周報道，金鐘政府合署和灣仔胡忠大廈先後有公務員自行訂水，擔心食安問題。不足一周，「鑫鼎鑫商貿有限公司」被揭發未經內地製造商批准投標，提供「鑫樂觀音山」冒牌水，政府物流署上周六（16日）叫停合約，今日（18日）起由轉飲屈臣氏飲用水。

8月18日，記者到政府總部視察，有公務員仍選擇自行購水。（香港01攝）

8月18日，記者到政府總部外視察。（香港01攝）

8月18日，記者到政府總部外視察，有人自行購水。（香港01攝）

屈臣氏安排送水政府總部 有人自行購水

記者到政府總部、金鐘政府合署、海港政府大樓視察，屈臣氏已先後安排運輸工人送水，亦有政府總部上班的人仍選擇自行購水，婉拒接受訪問。其中海港政府大樓一度有21箱屈臣氏蒸餾水放樓下。

8月18日，記者到海港政府大樓外視察，一度有21箱屈臣氏蒸餾水放樓下。（香港01攝）

8月18日，記者到政府總部外視察。（香港01攝）

有公務員斥造假荒謬 質疑把關不嚴：交到埋嚟就受

有公務員接受《香港01》訪問時表示，對冒牌水事件感到錯諤，「本身個安排令人唔係好滿意，仲要係假，真係有點兒荒謬」，又認為相關部門把關不嚴，「揀供應商應該做多啲查證下，唔係好似人哋交到埋嚟就受，唔檢查下，就摻佢玩咁」，觀察不少同事早前自行煲水或私下訂水飲。

1樓飲水機旁擺放着一支全新的「觀音山水」。（廖雁雄攝）

亦有公務員表示，政府有關部門應加強對中標供應商作背景審查，才批出標書，認為把關時理應更嚴謹，惟相信事件影響小，因短時間內已更換飲用水供應商。