內地去年12月CPI按年0.8%　符預期　升幅為23年3月以來最高

國家統計局公布，2025年12月居民消費價格指數（CPI）按年升0.8%，比11月升0.1個百分點，符合預期。2025年全年CPI與上年持平。



按年比，食品價格上漲1.1%，非食品價格上漲0.8%；按月比，CPI按月升0.2%，其中食品價格上漲0.3%，非食品價格上漲0.1%。

12月份，食品煙酒類價格按年上漲0.8%，影響CPI升約0.24個百分點。食品中，鮮菜價格升18.2%，影響CPI升約0.39個百分點；鮮果價格上漲4.4%，影響CPI升約0.09個百分點；水產品價格上漲1.6%，影響CPI升約0.03個百分點；蛋類價格下降12.7%，影響CPI下降約0.09個百分點；畜肉類價格下降6.1%，影響CPI下降約0.19個百分點，其中豬肉價格下降14.6%，影響CPI下降約0.2個百分點。

PPI按年跌1.9%

去年12月，工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌1.9%，跌幅少過預期，且較11月收窄0.3個百分點；按月上漲0.2%，漲幅比11月擴大0.1個百分點。2025年全年，工業生產者出廠價格下降2.6%。

CPI升幅23年3月以來最快

國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀2025年12月份CPI和PPI數據，她指出CPI按年上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.1個百分點，回升至2023年3月份以來最高，同比漲幅擴大主要是食品價格漲幅擴大拉動。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅連續4個月保持在1%以上。服務價格上漲0.6%，影響CPI按年上漲約0.25個百分點。其中，家庭服務價格上漲1.2%；房租價格下降0.3%。扣除能源的工業消費品價格上漲2.5%，影響CPI按年上漲約0.63個百分點。其中，金飾品價格漲幅繼續擴大至68.5%；家用器具和家庭日用雜品價格漲幅分別擴大至5.9%和3.2%；燃油小汽車和新能源小汽車價格降幅分別收窄至2.4%和2.2%。

董莉娟又指出CPI按月走勢，由上月下降0.1%轉爲上漲0.2%，上漲主要受除能源外的工業消費品價格上漲影響。扣除能源的工業消費品價格上漲0.6%，影響CPI按月上漲約0.16個百分點。其中，提振消費政策效果持續顯現，疊加元旦臨近，居民購物娛樂需求增加，通信工具、母嬰用品、文娛耐用消費品、家用器具價格均有上漲，漲幅在1.4%至3.0%之間；受國際金價上行影響，國內金飾品價格上漲5.6%。能源價格下降0.5%，其中受國際油價變動影響，國內汽油價格下降1.2%，影響CPI按月下降約0.04個百分點。食品價格上漲0.3%，影響CPI環比上漲約0.05個百分點。其中，節前消費需求增加，鮮果和蝦蟹類價格分別上漲2.6%和2.5%；天氣條件相對較好，鮮菜價格上漲0.8%，漲幅低於季節性水平3.3個百分點；生豬產能較爲充足，豬肉價格下降1.7%。