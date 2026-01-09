上證重上4100點 創逾10年新高 A股市場成交額再破3萬億元人民幣
撰文：張偉倫
出版：更新：
A股三大指數今日集體上漲，滬指錄得16連陽，站上4100點，創逾10年新高；截至收盤，滬指漲0.92%報4120點，深證成指漲1.15%，創業板指漲0.77%。
全市場成交額3.15萬億元（人民幣‧下同），較前一交易日增帖3,261億元，為歷來第5次，全日成交額突破3萬億元。
AI應用板塊上揚
盤面上，AI應用板塊走高，Kimi概念、Sora概念及AI語料等方向領漲，易點天下、浙文互聯及電廣傳媒等多股漲停；商業航太、衛星互聯網板塊繼續活躍，乾照光電、中國衛通及三維通信等多股漲停；小金屬板塊活躍，廈門鎢業等多股漲停；文化傳媒、小紅書概念、網路遊戲及線上教育等板塊漲幅居前。
另外，光伏設備板塊走低，弘元綠能逼近跌停；玻璃玻纖板塊走弱，凱德石英跌逾7%；保險、銀行、航空機場及化肥等板塊跌幅居前。
高盛續予A股及H股市場超配 料今年北水南下規模逾達2千億美元高盛料中國股市2026年升15%至20% 倡高配A股及港股A股2026年首個交易日開門紅 上證指數重上4000點 升近1.4%A股收爐 上證指數2025年升逾18% 創業板飆近5成瑞銀料明年A股延續升勢 先進製造業及科技自強自立為新增長引擎