鮑威爾被調查｜鮑威爾確認已收到大陪審團傳票　發聲明稱只屬藉口

美國聯儲局主席鮑威爾確認已收到傳票，又表示司法部於上周五（9日）威脅要就他去年6月的參議院作證提出刑事起訴，證詞涉及建築的多年翻新工程。



2025年10月29日，美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在華盛頓特區舉行記者會，宣布減息0.25個百分點。（Reuters）

他在聲明指出﹕「新的威脅與其證詞或翻新項目無關，這些只是藉口。刑事指控的威脅實際上是聯邦儲備局根據我們對公共利益的最佳判斷設定利率，而非遵循總統偏好的結果。問題在於，聯邦儲備局是否能繼續基於證據和經濟條件來設定利率，還是貨幣政策將受到政治壓力或恐嚇的支配。」

他又預期履行職責時既不懼怕政治壓力，也不偏袒任何政治立場，並將繼續如此。深切尊重法治原則，但此次行動史無前例，應置於本屆政府持續對聯儲局施壓的背景下審視。

安聯顧問﹕調查影響當局獨立性

對於鮑威爾遭到調查。安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示：當前局勢可能暴露更深層問題，進一步削弱聯儲局本已脆弱的公衆信譽。

他指出在數月前曾提出，鮑威爾應辭職以維護聯儲局獨立性，當時擔憂的正是這種局面。當前迫切需要的是，接任主席的人選必須致力於推行必要改革，以恢復全球最具影響力的中央銀行的有效運作。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）到正進行翻修的聯儲局視察，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）同行。（Reuters）

早前《紐約時報》，知情官員透露，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室已對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，涉及聯儲局總部翻修項目，以及鮑威爾是否就該項目的規模向國會作出不實陳述。調查包括對鮑威爾公開表態的分析以及對相關支出記錄的審查，並於去年11月獲得批准。