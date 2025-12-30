特朗普再抨擊鮑威爾「笨蛋」　稱考慮以嚴重失職為由起訴對方

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月29日再次抨擊聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），稱這位央行行長是「笨蛋」，並表示可能會以「嚴重失職」為由起訴鮑威爾。



衛報報道，特朗普在與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行的新聞發布會上，再次散布關於聯儲局總部翻新費用的虛假消息，稱「聯儲局有個笨蛋，他（鮑威爾）不是在建造新的聯儲局大樓，就是在翻新一棟大樓。」

圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）

特朗普稱，「他（鮑威爾）花了41億美元（約319億港元）來翻新幾棟小建築，這是建築史上最高的造價。」但鮑威爾今年夏天在鏡頭前向特朗普指出，實際費用只有25億美元（約194億港元）。

特朗普隨後表示，他正在白宮被拆除的東翼部分建造一個「宏偉壯麗、美輪美奐」的宴會廳，他稱這個宴會廳是國家所期盼、且白宮150年來渴望設立的，而且其造價僅需聯儲局翻新數額的很小一部分。

2025年7月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到仍在施工中的聯儲局大樓，與鮑威爾一同戴安全帽視察。當會見記者時，兩人現場尷尬當面核實翻新成本。特朗普聲稱目前翻新工程成本已飆升至31億美元，並拿出一張紙給鮑威爾核實。（Reuters）

「我們（宴會廳）的預算控制得很好，而且進度也超前，」特朗普說。「所以我們正在考慮對鮑威爾提起訴訟，指控他嚴重失職，這完全是嚴重失職。我很想解僱他。也許我還會這麼做。」