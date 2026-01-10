金價上揚　周生生黃金頸鏈一夜暴漲15200元：成本不斷增加

周生生有黃金飾品被發現，一夜之間加價15200元（人民幣，下同），引發廣泛關注。周生生方面回應稱，因金價飛漲，基於成本不斷增加，集團不定期會調整銷售價格。



周生生天貓旗艦店中一件黃金生生有喜系列珍珠四葉草頸鏈婚嫁五金價格上調至136000元。（網上圖片）

這款頸鏈此前一日售價為120800元。（網上圖片）

有網民周五（1月9日）發現，周生生天貓旗艦店中一件黃金生生有喜系列珍珠四葉草頸鏈婚嫁五金價格上調至136000元。而這款頸鏈此前一日售價為120800元，一夜之間爆漲15200元。

據周生生天貓旗艦店客服介紹，這些加價特選貨品包含本身物料價值、設計費、專利費等，因金價飛漲，基於成本不斷增加，集團不定期會調整銷售價格。

同日，各大金飾品牌實時報價再次接近1400元/克。周生生足金飾品克價為1392元/克，較1月5日的1376元/克上漲16元/克。周大福、潮宏基、謝瑞麟報價均為1392元/克。

另外，周二（1月6日），周生生北京多間門店表示，當日起對部分定價類黃金飾品進行調價，漲幅在10%-13%。相關工作人員表示，「一口價轉運珠類飾品漲價已經生效，漲了200元左右。」

2026初始，隨地緣政治動蕩，國際金價繼續上揚。（Scottsdale Mint@Unsplash）

另據報道，周生生此次漲價幅度在200-1500元。調價產品除了轉運珠之外，還包括定價聯名款(如HelloKitty系列)以及金鑲鉆類飾品。周生生此次調價，是2026年開年以來國內主流金飾品牌的首次公開價格調整。

2025年國際黃金價格一路大幅上漲，包括周生生、周大福、老舖黃金在內的多個品牌均上調「一口價」金飾價格。

2026初始，隨地緣政治動蕩，國際金價繼續上揚。1月9日，COMEX黃金期貨價格漲0.44%，達4480.2美元/安士。現貨黃金倫敦金收4465.63美元/安士。

瑞銀財富管理投資總監辦公室最新觀點稱，將2026年3月、6月和9月的黃金目標價由每盎司4500美元上調至5000美元。