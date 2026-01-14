瑞銀料黃金白銀動能勁　上半年可再破頂　惟年底見回吐｜附目標價

貴金屬去年表現神勇，市場關注今年表現。瑞銀全球研究部貴金屬策略師Joni Teves對於今年的黃金、白銀行情作出展望。她指出，需區分上下半年，上半年仍有動能維持強勁的走勢，料金銀價格都可破頂。但時至年底，則不排除伴隨美聯儲寬鬆減息週期的結束，呈現疲弱。



談及目標價，瑞銀認為黃金上半年可高看至每盎司5,000美元，下半年則回落至4,500美元；銀價與金價維持同樣的走勢，預計上半年可升至每盎司100美元，年底則回落至75美元。



黃金交易尚未擁擠 實物投資抵消首飾需求下滑

Joni Teves指出，近年來由於機構、散戶以及官方都對於黃金熱情高漲，且開始增持時的倉位較低，因而推高了金價近年的漲幅。不過從目前看來，黃金交易還未至於過分擁擠，在未來的數個季度，仍然有望破頂。

至於央行等官方機構買入黃金，Joni Teves認為，這並不是推動金價上漲的主要原因，更類似於在下跌時提供有力的支撐，儘管官方最近加倉的步伐有所放緩，也遠高於2022年時的水平。

此外，今年的另一大主題在於黃金的實物流動，儘管金價的攀升對於黃金首飾珠寶的需求存在抑制，但這被實物投資的回升所對沖。尤其是在印度、中國乃至包括東南亞、日本的整個亞洲區都有這種趨勢。

瑞銀認為黃金上半年可高看至每盎司5,000美元。

年底美聯儲寬鬆週期近尾聲 恐累金銀價回調

不過，她也提醒稱，美聯儲的利率對於黃金價格非常重要，因為這代表著持有黃金的成本，伴隨美聯儲減息的寬鬆週期步入尾聲，金價或出現回落，銀價也將跟隨。

總體而言，瑞銀認為未來一年的金銀價格會有較大的波動，尤其是白銀，在上漲的市況會跑贏黃金，反之亦然，跌勢也會更加猛烈。不過相信白銀價格，在上半年還是會追隨金價創下新高，帶動金銀比進一步收窄。

對於白銀，瑞銀表示，中國仍然是主要的需求地區，印度早先10月的狂熱需求，是存在季候性的，且白銀對於芯片、半導體等高新工業領域的用途更廣泛。

ETF需求增加 金屬價格宜關注地區錯配問題

瑞銀全球貴金屬分銷主管 Andrew Matthews續指出，今年出現的一個有趣的議題是ETF的需求，許多股票投資人，開始通過ETF將資金分散至黃金。而從地理意義上，投資者也不再執著於選擇在美國掛牌的ETF，逐漸存在分散，而中國亦通過監管環境等變化，推動了投資人的需求。

此外，市場應該關注的是金屬價格的地區錯位問題，即不同的市場之間存在的價差或者溢價。例如早先關稅陰霾下，市場已經搶先重置頭寸，將黃金從倫敦和蘇黎世轉向紐約，而不同市場之間的合約、交易單位、乃至於金條金塊的尺寸是不同的。

因此並非市場沒有足夠的黃金，而是存在地區間的錯配，出於流動性的考慮，保證在不同的市場都具有足夠用於交易的金屬是非常有挑戰的。不過從近來的情形看，市場已經出現了回穩。