攜程曾瀉21%　涉反壟斷遭市監局立案調查　花旗︰或被罰49億人幣

攜程（9961）因涉及壟斷行為而遭市監局立案調查，消息拖累公司股價今日（15日）低開15%，報484.2元，為1個月新低，成交額為3.94億元。

其後跌幅一度擴大至21.7%，低見446元，最新報462.2元，跌18.8%，成交額為28.96億元。



據《央視》周三（14日）報道，國家市場監管總局近日根據前期核查，依據《中華人民共和國反壟斷法》，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。

在相關消息公布前，攜程股價已下挫逾6%。當消息公布後，其ADR跌幅更深，全日跌幅達17%。

攜程。（視覺中國）

攜程回應稱，將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境；目前公司各項業務均正常運行。

花旗料最多被罰49億元人民幣

花旗發表報告表示，據內地《反壟斷法》經營者若違反任何壟斷協議或濫用市場支配地位，將被責令停止相關行為並沒收違法所得，並處以上一年度銷售收入1%至10%的罰款。若攜程被認定違法，則潛在罰款約為4.9億至49億元人民幣(基於對其2025年國內及出境業務收入的估算)。仍需觀察此次調查是否會影響攜程的國內利潤率或抽佣率。調查在結案前可能會影響市場情緒。