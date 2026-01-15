StashAway去年香港AUM增一倍 　料4因素主導市況　籲配置要多元

亞洲投資平台StashAway公布，香港市場去年資產管理規模（AUM）按年增長一倍，新客戶數量亦達四倍升幅，其增長動力來自零售投資者及高淨值客戶。



投資者最大虧損源於「按兵不動」

回顧2025年，StashAway集團投資總監梁穎瑩強調，「拖延投資」的成本已清晰可見，持觀望態度的投資者錯過了可觀的回報。年內，StashAway客戶通過所有受管理投資組合獲得的總回報累計超過2.75億美元。

梁穎瑩進一步指出，香港投資者面臨的最大財務風險並非市場波動，而是投資上的按兵不動，幸而現在愈來愈多香港人開始意識到此成本。

2025年6月30日，圖為Getty設計的一個顯示有deepseek標誌的手機螢幕擺放在人工智能字體的展示版前。（Getty）

科技突破催化中國經濟

梁穎瑩指出，科技突破已成為中國經濟趨穩的關鍵催化劑。她以2025年初的「DeepSeek」為例，指出中國AI生態系統展現出強大的競爭力、獨立性與高增長潛力。在積極政策推動下，中國經濟有望緩慢而穩步復甦，這不僅利好區域市場，亦有助於緩解全球通脹壓力。

「FACTs」框架重新建構市場格局

對於今年全球市場，梁穎瑩提出了以「FACTs」為核心的宏觀展望，指出財政政策（Fiscal policy ）、人工智能（Artificial Intelligence）、中國（China）與特朗普（Trump）四大因素將主導市場走向。在此框架下，她預期市場波動將持續，因此強化資產配置的多元性至關重要，例如配置黃金與中國市場等「低相關性資產」，以應對債務及地緣政治風險。另外，該平台看好股票市場，並解釋通脹性增長環境對股市有利，建議投資者重點關注上半年的增長力。