特朗普晤石油企業高層　 埃克森美孚CEO：委內瑞拉現時不值得投資

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月9日在白宮與石油企業高層舉行會面，探討投資委內瑞拉石油資源的議題。據美媒報道，儘管能源部長形容會談正面，但並未透露是否已有公司承諾參與投資。埃克森美孚（Exxon Mobil）行政總裁則直言不諱地表示，委內瑞拉現時的情況並不值得投資（uninvestible）。



綜合美媒報道，特朗普會後表示：「我們與石油公司高管舉行了一次非常棒的會談。我們達成了一項協議。他們將帶來數千億美元的資金。」

特朗普在白宮與石油企業高層探討投資委內瑞拉石油資源：

當能源部長賴特（Chris Wright）被問到會面是否達成具體承諾時，他向記者表示，各方「表現展示出極大的興趣」，但並未透露是否達成任何協議。

賴特表示，雪佛龍公司，現時唯一在委內瑞拉營運的美國企業，告訴聯邦官員，該公司看到「在未來18至24個月內將其石油產量提高50%的路徑」，但並未承諾為此提供資金。

據報道，埃克森美孚行政總裁活士在會上直言，埃克森美孚不會貿然回歸委內瑞拉，並表示當地目前的局勢對公司構成不可接受的風險。

活士指：「如果我們審視一下委內瑞拉現行的法律和商業結構及框架，就會發現它根本不適合投資，因此必須對這些商業框架和法律體系進行重大改革。必須建立持久的投資保護機制，並且必須修改該國的能源法律。」

報道指，2007年，前總統查維斯（Hugo Chavez）政權將石油業國有化，埃克森美孚隨即撤離委內瑞拉。由於埃克森美孚當時拒絕接受委內瑞拉政府的條件，其在委內瑞拉的資產被政府沒收。

活士建議，要全面恢復委內瑞拉落後的石油基礎設施，埃克森美孚需要確信該國擁有穩定的政治體系，能夠保護民眾免受犯罪和盜竊，並且委內瑞拉的法律已經做出修改，這些法例現時要求外國公司必須加入由政府控股的合資企業，並且其石油收入要繳納高達60%的稅款。

2026年1月9日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮與石油企業高層舉行會面，探討投資委內瑞拉石油資源的議題，圖右為與會的埃克森美孚（Exxon Mobil）行政總裁活士（Darren Woods，右）。

活士強調，埃克森美孚要釐清能夠從委內瑞拉的投資獲得多少回報，首先需要回答一些問題。他認為：「最終的問題在於，從財務角度來看，這些保障措施是否有持久性？回報前景如何？商業安排和法律框架是甚麼？」他重申：「所有這些都必須落實到位，才能做出決定，才能瞭解未來幾十年這數十億美元投資的回報。」