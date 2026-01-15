萬科據報尋求兩境內債本金展期12個月支付｜內房

《彭博》報道，萬科（2202）提議將兩期中期債券本金兌付展期12個月



據22萬科MTN004持有人會議議案概要顯示，議案一提出，將22萬科MTN004的本金兌付時間展期12個月，調整後兌付時間為2026年12月15日。該期中期票據於2025年12月15日到期的應付利息6,000萬元（人民幣‧下同）在寬限期內支付，即2026年1月28日內支付。

議案二提出，將該期中期票據存續期內的本息兌付日之寬限期由30個交易日延長至90個交易日。

議案三提出，於1月28日實施10萬元的固定兌付；該期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%於2026年1月28日兌付；剩餘60%的本金展期一年。

萬科。﹙路透社﹚

議案四提出，將該期債券寬限期延長至90個交易日，並於1月28日實施10萬元的固定兌付；本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的5%於2026年1月28日兌付。於2025年12月15日到期應付的6,000萬元利息，於2026年1月28日兌付。

同時，據22萬科MTN005持有人會議議案概要顯示，萬科提議延長22萬科MTN005的寬限期至90個交易日，提議22萬科MTN005本金兌付時間展期12個月。