萬科據報再尋求境內債展期1年　寬限期增加至90日｜內房

外電引述消息指，內房股萬科 （2202）周一（12日）晚發送給債券持有人的一份展期方案草案顯示，萬科擬以持有的3家項目公司應收款作抵押，為其人民幣債券「22萬科MTN004」展期提供增信措施，同時提議進一步延長寬限期。



消息人士指，萬科債權人收到的初步議案顯示，萬科提交給「22萬科MTN004」今年首次持有人會議有兩個議案，其一為擬將本金展期1年，並在寬限期1月28日內付息，並增加以應收款作抵質押的增信措施，其二為寬限期擬由30個交易日，延長至90個交易日，即4月29日截止。

據報細化展期方案增信措施

消息稱，萬科此次細化「22萬科MTN004」展期議案的增信措施，是將深圳市榮興房地產開發公司、廊坊萬恒盛業房地產開發公司及北京友泰房地產開發公司3家項目公司的應收款質押，作為增信擔保措施。

「22萬科MTN004」持有人會議召集人計劃於1月21日召開會議，以審議展期相關事項。另一隻中期票據「22萬科MTN005」，消息人士說，萬科亦將尋求展期及延長寬限期。

「22萬科MTN004」去年12月召開兩次會議，但本息展期1年的3個相關議案在首次會議上都不獲通過，調整後第二次會議亦未能通過，但可以延長寬限期至30個工作日。「22萬科MTN005」亦出現類似情況。