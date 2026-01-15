人民銀行︰無意透過匯率貶值　獲取貿易國際競爭優勢

人民銀行副行長鄒瀾在國新辦新聞發布會表示，中國的匯率政策清晰，一貫堅持市場在匯率形成中發揮決定性作用，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。中國是負責任的大國，沒有必要也無意通過匯率貶值來獲取國際貿易的競爭優勢。



鄒瀾指出，金融市場平穩運行。綜合施策維護外匯市場穩定，強化預期管理，外匯市場供求基本平衡，2025年人民幣對一籃子貨幣保持基本穩定，對美元匯率升值4.4%。債券市場平穩健康發展，債券市場代表性的10年期國債孳息率近期穩定在1.8%至1.9%附近。資本市場信心有效提振，交投活躍。

指人民幣繼續雙向浮動

鄒瀾稱，總體看人民幣匯率是穩健的。影響匯率的因素非常多元，如經濟增長、貨幣政策、金融市場、地緣政治突發的風險事件等。中國具有超大規模的市場和完整產業鏈，科技創新和產業創新加速融合，新動能蓬勃發展，內需潛力不斷釋放，國內國際雙循環更加暢通，宏觀經濟長期向好，對人民幣匯率基本穩定形成支撐。但也要看到，外部形勢依然複雜嚴峻，主要經濟體利率調整幅度和節奏還有不確定性，地緣政治衝擊可能持續存在，對匯率走勢會有一定的擾動，人民幣匯率預計將繼續雙向浮動，保持彈性。

鄒瀾提到，人民銀行持續完善人民幣跨境使用政策安排，支持金融機構豐富完善匯率避險產品，提升外貿企業應對匯率波動的能力，增強外匯市場韌性。外貿企業以人民幣開展跨境貿易結算，基本能夠規避匯率波動的影響，這個比例目前大約是30%。仍然以外幣開展結算的外匯套期保值的比例也上升到30%左右，企業可以提前鎖定匯率成本，避免匯率波動對生產經營造成的影響。總體上，相當於大約60%的進出口貿易受匯率變動的影響是比較小的。而且隨着高水平制度性開放的不斷深化、金融服務水平的不斷改善，預計這個比例還會持續提升。

持續加強企業匯率避險服務

國家外管局副局長李斌表示，下一步將會同有關方面持續加強企業匯率避險服務，支持企業更好聚焦主業，抵禦風險，包括持續加強匯率風險中性理念的宣傳；持續發布典型案例，為企業識別匯率風險敞口、制定套期保值策略的提供有益參考；引導金融機構建立健全服務企業匯率避險的長效機制，豐富更多幣種，簡單好用的匯率避險產品，優化匯率風險服務管理方式；以及支持合規誠信企業更便利開展外匯衍生品交易，簡化業務流程。