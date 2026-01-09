大摩升人民幣預測目標　料首季見6.85　明年上試6.8

摩根士丹利上調對人民幣滙率的短期預期，預計人民幣兌美元在岸價今年首季將觸及6.85，今年底時則為7算，此前預期兩者均為7.05；又預期明年將加速升抵6.8。



摩根士丹利經濟學家邢自強等人在報告指出，由於出口強勁，因此上調人民幣滙率預期，在美元走軟背景下，預料人民幣短期內還有進一步上漲空間。然而，鑑於通縮因素和美元反彈可能會在下半年構成阻力，大摩的今年底人民幣目標價仍略低於市場預期。

至於一籃子貨幣，大摩預計，中國外滙交易中心（CFETS）人民幣滙率指數將維持在目前水平98至99附近，然後在2027年進一步上漲至100左右，預計在2026年和2027年，中國出口勢頭將保持強勁，從而為人民幣名義滙率提供穩定的支撐。

料內地今年繼續出現通縮

大摩補充指，今年中國可能會持續通縮，儘管或有所減弱，進而繼續抑制實際有效滙率並支撐出口。人民幣快速升值可能仍不受青睞，當經濟仍面臨通縮壓力時，本幣快速升值或會削弱可貿易部門的名義收入基礎，並通過進一步降低進口價格來強化低迷的價格預期，因此過早製造強勢貨幣可能會阻礙而非促進再平衡的過程。

大摩又指，上調人民幣滙率的預期，對除日本以外的大多數其他亞洲貨幣的溢出效應有限。過去一年，除馬來西亞令吉和印尼盾外，其他大多數亞洲非日本貨幣的走勢，受離岸人民幣的影響有所減弱。