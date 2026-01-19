養豬股牧原食品通過上市聆訊　最早2月掛牌籌117億元｜新股IPO

從事養豬及銷售肉類產品﹑已於深圳掛牌的牧原食品（深圳﹕002714）通過港交所上市聆訊，擬在本港主板上市。聯席保薦人摩根士丹利、中信証券及高盛。



其後《彭博》報道，指出公司已開始評估投資者對其香港上市的興趣，或通過此次交易集資最高15億美元（117億港元）的資金。同時引述知情人士稱，牧原食品最早可能2月在香港上市。相關討論仍進行中，交易規模和時間可能仍會有變動。

據聆訊後資料集顯示，根據弗若斯特沙利文統計，自2021年起，按生豬產能及出欄量計量，公司是全球第一大生豬養殖企業，生豬出欄量連續四年全球第一。按生豬出欄量計算，公司的全球市場份額從2021年的2.6%增長到2024年的5.6%，於2024年已經超過第二至第四的市場參與者的合計市場份額數。

業務覆蓋上下游

公司採用覆蓋整個行業上下游的垂直一體化經營模式，包括生豬育種、生豬養殖、飼料生產、屠宰以及生豬及肉類產品銷售。

上市集資所得用於挖掘海外機遇擴大商業版圖；用於在未來三年通過研發投入推動全產業鏈技術創新；餘款用作營運資金及一般企業用途。

首3季多賺逾34%

去年首9個月收入1,117.9億元（人民幣‧下同），按年增長15.52%；淨利潤151.12億元，上升34.38%。

牧原今日（19日）早段升0.6%，報47.61元，市值達到2,600億元。