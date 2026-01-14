老虎證券續維持恒指目標三萬點　料今年新股市場回歸「常態」

老虎證券發表2026年中美股市展望，老虎證券全球資管合夥人徐楊認為，隨著中美博弈降溫，全球資金增配，大中華市場進入牛市下半場，而AI主題續是今年投資主線，恒指今年有望升至3萬點，滬指目標5000點。



他稱，鑑於這兩個目標均是去年11月所定，當時港股及 A 股均低於現水平，該行暫時維持這兩個目標，待今季結束後再檢討是否要調整。



徐楊認為，美國聯儲局已進入減息週期，預期2026年將多次減息，為全球流動性環境帶來改善，將推動資金流入新興市場，為大中華區資產提供結構性支持，預計2026年大中華市場將進入慢牛行情第二階段，低估值及順週期行業等未來盈利確定性高的板塊有望受惠於政策及資金流向，也看好具備全球化佈局的出海企業。

徐楊提到，由去年4月至今，上證跑贏恒指，主要原因是國家戰略推動硬科技，而A股較多航天、芯片等板塊股份，恒指優勢在於互聯網平台、新消費、生科股等。徐楊強調，對港股表現仍感樂觀，恒指今年有望升至3萬點，互聯網平台、新消費一般在牛市下半段發力，看好騰訊 （0700） 、阿里 （9988） 等。

徐楊認為，美股整體估值處於歷史高位，估值壓力不容忽視。（資料圖片）

籲美股聚焦中上游龍頭公司

美股方面，徐楊認為，整體估值處於歷史高位，估值壓力不容忽視，但科技巨頭板塊盈利增長仍強勁。他提到，在2023至2025年間，科技巨頭盈利增速遠超市場平均，預期2026年仍將維持領先，但增速將逐步回落；如果聯儲局減息不似預期，非巨頭企業則面臨盈利增長乏力甚至倒退壓力。

徐楊建議，美股投資者應聚焦中上游（如雲計算、硬件、數據中心、基礎設施）龍頭公司，因其盈利確定性高，而數據中心與半導體相關企業亦有望直接受惠於AI發展所帶來的需求。但美國整體步入「狂熱」階段，建議投資可用期權等工具做好風險保護。

今年新股市場回歸常態

新股市場方面，老虎證券(香港)首席運營官王珊表示，今年新股表現或將回歸常態，普漲行情可能難再現。

王珊續稱，若按港股今年預期約有20%漲幅計，今年新股市場表現不會差，仍有大量內地A股來港上市，但相信分化將見加劇，高質量公司、行業龍頭等新股仍將被受追捧。